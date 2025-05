SteamOS en el Lenovo Legion Go S destroza a Windows 11: +20% de rendimiento y 3 veces más de batería en algunos juegos

Era previsible: las primeras pruebas de SteamOS en el Lenovo Legion Go S muestran una ventaja total sobre Windows 11. Sin embargo, casi 2 horas de duración de la batería tampoco son un récord.

Este mes, SteamOS ha añadido oficialmente soporte para consolas portátiles de terceros. Un YouTuber comparó su trabajo en el Lenovo Legion Go S con Windows 11 — este último es simplemente «destruido». Las pruebas realizadas por el videoblogger Dave2D muestran que Cyberpunk 2077, Doom Eternal y The Witcher 3 son los que más se han beneficiado del sistema operativo de Valve basado en Linux. La tasa de fotogramas también aumenta en Helldivers 2, aunque el incremento no es tan espectacular.

Con una configuración media, Cyberpunk 2077 tenía solo 46 fotogramas por segundo en Windows 11. Con SteamOS, el juego recibió un impulso a 59 FPS. Witcher 3 «pasó de 66 FPS a 76 FPS, y Doom Eternal tuvo el mismo aumento. Por alguna razón, Spider Man 2 recibió 1 fotograma menos en SteamOS. La duración de la batería de 55 Wh en SteamOS también es significativamente mejor que con Windows 11.

El autor de la prueba cree que la diferencia se debe a que Linux no tiene las mismas tareas en segundo plano y telemetría que Windows 11. Otro factor en la mejora del tiempo de actividad es la función de suspensión y reposo bien optimizada de SteamOS.

Con la misma potencia de 15W, Lenovo Legion Go S es ligeramente más productivo que Steam Deck. Sin embargo, la consola puede funcionar a 40W (de la red eléctrica). Sin embargo, la infografía muestra una mayor autonomía de la consola de Valve. También cabe destacar que la comparación se ha realizado con Versión OLED de Steam DeckEl país más consumidor del mundo. Por cierto, en marzo, casi el mismo resultado mostró Asus ROG Ally X con SteamOS 3.8.