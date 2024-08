Suspensión adaptativa BMW M: montada pero no disponible sin coste adicional.

Se creía que la suspensión adaptativa en los coches BMW (M Adaptive Suspension) no era una opción de suscripción, ya que que la empresa intentó hacer con los asientos calefactables. Pero, de hecho, puede utilizarse mediante suscripción o recibirse tras la compra de un coche.

Resulta que la suspensión adaptativa M, que BMW ofrece como extra opcional, está disponible en los respectivos vehículos desde el principio. Todo el equipamiento necesario ya está instalado en el coche. Sin embargo, sólo aquellos que pagan una cuota adicional pueden beneficiarse de esta opción.

El principio de las opciones adicionales de pago no es nuevo en la industria del automóvil. Sin embargo, una opción adicional suele implicar la instalación de equipamiento adicional. Sin embargo, en el caso de BMW, ya se ha instalado todo el equipamiento necesario, incluso en los coches en los que el cliente no pidió la suspensión adaptativa. Sin embargo, no todos los clientes pueden utilizarla, sino sólo aquellos que pagan un suplemento por ella.

Esto se supo gracias a un post en Reddit según el cual BMW Eslovenia ofrece la suspensión adaptativa para coches de la serie M por 30 euros al mes como suscripción. Posteriormente, un representante de BMW en Norteamérica confirmó que esta opción viene instalada de fábrica y puede activarse posteriormente si se desea.

«La Suspensión Adaptativa está disponible en la tienda Connected Drive de Estados Unidos, pero no se «requiere suscripción». Sigue estando disponible como opción de fábrica, pero puede añadirse a determinados vehículos que no la tenían originalmente a través de la tienda. Los clientes pueden probarlo durante un mes de forma gratuita y, si les gusta, pueden optar por una suscripción mensual o anual si lo desean, o simplemente adquirirlo directamente por un precio único de 500» €.

En otras palabras, si compras un BMW con la opción de suspensión adaptativa M, ya la tienes instalada. Pero no siempre está disponible. El coste del equipamiento ya está incluido en el precio del coche. Marcar la casilla en las opciones de software sólo desbloquea la suspensión adaptativa para que puedas utilizarla. Así que, con un pago único de 500 € por el uso permanente de la suspensión adaptativa, el propietario del coche pagará por algo que técnicamente ya tiene.

Fuente: motor1