Tesla Cybertruck con 4 horas de funcionamiento «besó» la pared de una casa vecina — el dueño dice que falló el acelerador y la dirección

La alegría del propietario de un nuevo Tesla Cybertruck cambió radicalmente cuando, según él, el el acelerador falló y la dirección — esto provocó una colisión no deseada con la casa de un vecino. Evidentemente, el pie firme en el freno no bastó para detener la camioneta, como lo demuestra la huella de goma de 15 m sobre el asfalto.

El propietario llevaba conduciendo sólo 4 horas antes del incidente. Las imágenes de vídeovigilancia mostraban al Cybertruck circulando por un camino estrecho, sin signos de reducir la velocidad, frente al muro de la casa de enfrente. El conductor afirma haber bloqueado las ruedas traseras, como demuestran las marcas de derrape. Normalmente, los frenos de un vehículo deberían suprimir el acelerador, pero esto no ocurrió en el caso de esta camioneta en particular.

Never even slowed down. Skid marks are ~50′ pic.twitter.com/6qC63GmaGn

— Cobra1 (@bfreshwa) June 20, 2024