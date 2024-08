Tesla paga hasta 48 dólares/hora por llevar un traje especial para entrenar al robot Optimus, pero no todos los candidatos son aptos

Tesla amplía su equipo para desarrollar el robot humanoide Optimus.

En el último año ha contratado a decenas de empleados para entrenar al robot con trajes de captura de movimiento, informa Business Insider.

El puesto de «Operador de Recogida de Datos» implica realizar tareas con un traje especial y gafas de realidad virtual durante más de siete horas al día. Los candidatos deben medir entre 170 y 180 centímetros, lo que corresponde al tamaño del propio robot Optimus. Elon Musk ha declarado anteriormente que Optimus medirá aproximadamente 173 centímetros.

Los empleados recopilarán datos, los analizarán y redactarán informes diarios. Tesla ofrece a tiempo completo con un salario de 25,25 a 48 dólares la hora. La empresa está contratando para varios turnos, incluido el nocturno.

En palabras de Animesh Garg, investigador principal de Nvidia Research y profesor de robótica en el Instituto Tecnológico de Georgia:

El año pasado, Tesla publicó un vídeo en el que un operario con un traje de captura de movimientos y guantes hápticos levanta objetos, y una versión virtual del robot Optimus repite estos movimientos.

Multiple fully Tesla-made Bots now walking around & learning about the real world 🤖

Join the Tesla AI team → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/3TZ2znxkfd

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 16, 2023