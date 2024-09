The Last Of Us segunda temporada: nuevo y emotivo tráiler con música de Pearl Jam

HBO ha desvelado el teaser tráiler de la segunda temporada de «El Último de Nosotros», que continúa la historia de supervivencia en un mundo postapocalíptico. El vídeo va acompañado de la canción «Future Days» de Pearl Jam.

En la nueva temporada, los espectadores volverán a ver a personajes conocidos: Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsay) y el hermano de Joel, Tommy (Gabriel Luna). Los creadores de la serie también han presentado a nuevos actores que se unirán al reparto principal.

Entre los recién llegados se encuentran Caitlin Dever como Abby, Isabela Merced como Dean y Young Masino como Jesse. A ellos se unirán Ariela Barer (Mel), Tati Gabriel (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) y Jeffrey Wright (Isaac). Catherine O’Gara hará una aparición como invitada. La serie está escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann.

La descripción oficial de la trama revela que tras cinco años de relativa paz, el pasado alcanza a Joel y Ellie. Esto provoca un conflicto entre ellos y una colisión con un mundo aún más peligroso e impredecible.

La primera temporada de «The Last of Us» se convirtió en la temporada de estreno más popular de la historia de HBO. La serie recibió ocho nominaciones a los Emmy «Emmy»Los premios se concedieron a las interpretaciones de Pascal y Ramsay, así como a la mejor serie dramática.

Todavía no se ha anunciado la fecha de estreno de la segunda temporada, pero se sabe que se estrenará el año que viene. Curiosamente, el teaser se estrenó el 26 de septiembre — el «Día de The Last of Us», que en el universo del juego marca el inicio de la pandemia del hongo cordyceps.

La segunda temporada de «The Last of Us» se estrenará en 2025.

Fuente: Hollywoodreporter