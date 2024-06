TikTok lanza de repente una nueva red social Whee — la app aparece en Google Play sin anunciarse

Los creadores de TikTok, la popularísima app de vídeos cortos, han estado trabajando en una nueva aplicación llamada Whee, que ya está disponible en Google Play.

El fundador de APKMirror, Artem Russakovsky (originario de Ucrania), fue el primero en darse cuenta de la existencia de Whee.

Am I the first one to report this? Bytedance, the developer of Tiktok, is testing a new app called Whee. It’s currently not available in the US but it is live in over a dozen countries.https://t.co/iNVQlVQ5C2https://t.co/n9rKnrHovE

— Artem Russakovskii (@ArtemR) June 18, 2024