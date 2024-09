«Todos los coches modernos son una mierda»: Jeremy Clarkson, de Top Gear y The Grand Tour, resume su opinión

Durante décadas, Jeremy Clarkson ha sido conocido por sus controvertidas opiniones en Top Gear y The Grand Tour. Ahora ha llegado a una especie de conclusión.

Sobre el tema de los coches modernos «ahora todos basura», Clarkson dijo esto durante una fiesta de visionado del último episodio de The Grand Tourdonde respondió a las preguntas del público. El antiguo presentador de Top Gear también dijo que no podía identificar entre el 80% y el 90% de los coches que se venden hoy en día. Obviamente, Jeremy Clarkson exagera, pero está claro lo que quiere decir.

«No sé lo que es. No me importa. «Tenemos un nuevo sistema de propulsión híbrido» — No podría importarme menos».