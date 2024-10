«Tolkien no tiene un canon»: la revelación del Forastero en «El Señor de los Anillos» no rompió la historia de la Tierra Media (experto en Tolkien).

Agitado y lleno de acontecimientos el final de la segunda temporada de la serie «El Señor de los Anillos»causó, como era de esperar, una oleada de descontento por parte de devotos fans del mundo de Tolkien — en particular, en lo que respecta a la revelación de uno de los personajes clave.

Advertencia: este artículo contiene spoilers del episodio 8 de la temporada 2 de El Señor de los Anillos».

En concreto, hablamos del Forastero, que, como muchos espectadores suponían, es un hombre de mundo, resultó ser Gandalf (uno de los alumnos le llamó «Gran Duende», disipando finalmente todas las dudas sobre su identidad).

Es interesante que, según Tolkien, Gandalf ni siquiera había llegado a la Tierra Media en el momento de los acontecimientos de la serie «Los Anillos del Poder», en la Segunda Edad, pero algunos expertos en Tolkien creen que esto en realidad no rompe la historia de ninguna manera, ya que Tolkien no tenía un «canon.

Cabe señalar aquí que las declaraciones de Olsen son bastante controvertidas en Internet, llamando «profesor a un autoproclamado tolkeinista». Sin embargo, su entrevista fue retuiteada en la página oficial de la serie «Rings of Power», por lo que los creadores parecen estar totalmente de acuerdo con la opinión del experto.

He’s come to spread hope to Middle-earth. The Tolkien Professor and Varking dive deep into Tolkien’s lore on Gandalf. pic.twitter.com/vR0twBBM6C

— The Lord of the Rings on Prime (@TheRingsofPower) October 3, 2024