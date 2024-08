Tráiler de la serie de animación «Secret Level» — God of War, Outer Worlds y 13 juegos más y un posible cameo sorpresa

En el marco de la Gamescom 2024, Amazon Prime Video ha presentado una serie antológica de animación Nivel secreto. Cada episodio estará dedicado a un videojuego distinto. El teaser tráiler de la serie es un corte de escenas de muchos episodios, en los que se pueden reconocer personajes y mundos familiares.

«Secret Level» ha sido creada por Blur Studio, los autores de otra antología, «Love, Death and Robots», encabezados por el creador de esta última, el director Tim Miller. De hecho, se utilizó la misma idea para el mundo de los juegos. Miller y Dave Wilson se convirtieron en los directores y productores ejecutivos de «Secret Level». Quince episodios de la primera temporada contarán con este tipo de juegos:

Como ha observado Eli Jones, de GamesRadar, la cuenta oficial de Twitter de X Armoured Core tiene un post dedicado al «Nivel Secreto» y cómo jugarlo. Contiene un supuesto fotograma de la serie con… Keanu Reeves (también hay fotogramas similares en el tráiler).

