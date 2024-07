Tráiler del montaje del director Rebel Moon — 6,5 horas de violencia, sangre y sexo

Las versiones del director’s cut de ambas partes de Rebel Moon están clasificadas R y se estrenarán en Netflix el 2 de agosto.

Netflix ha publicado el primer tráiler oficial del montaje del director de «Rebel Moon», que ahora se titula «Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood» y «Rebel Moon — Chapter Two: Maldición del Perdón».

Las partes extendidas tienen una duración de 6,5 horas en total y están clasificadas R por «violencia brutal y sangrienta, contenido sexual, desnudos y algo de» lenguaje.

«En la versión como director de Snyder, un pacífico asentamiento en la luna de los confines del universo se ve amenazado por los ejércitos del tiránico regente Balizarius, y Cora, una misteriosa desconocida que vive entre los campesinos, se convierte en su esperanza de supervivencia y reúne a una pequeña banda de guerreros — forasteros, rebeldes, campesinos y huérfanos de guerra que comparten un deseo común de redención y venganza», — dijo Netflix en su anuncio.

«Mutinous Moon» fue concebida por Snyder hace más de una década — inicialmente como parte de «Star Wars», que el director presentó a Lucasfilm entre la finalización de la trilogía de precuelas en 2005 y la venta de Lucasfilm a Disney en 2012. La historia fue reelaborada posteriormente por el productor Eric Newman y el propio Snyder, primero como serie de televisión original y luego como largometraje.

La película está protagonizada por Sofia Boutella como Cora, Phra Phi como Balisarius, Charlie Hunnam («Pacific Rim»), Cary Elwes («La princesa prometida»), Ed Skrein y Michiel Hausman de «Juego de tronos», Djimon Hounsou («Shazam!») y otros.

Actualmente, las partes originales tienen puntuaciones más bien modestas en Rotten Tomatoes: la primera —21% de los críticos y 57% de los telespectadores, mientras que el segundo fue calificado aún peor — sólo15% de los críticos y 48% de los telespectadores.

Remolque

Póster