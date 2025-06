La mañana para los criminales de guerra rusos en la base estratégica de bombarderos «Olenya» y otros aeródromos militares no empezó con café, sino con explosiones.

Numerosos vídeos y mensajes de texto procedentes de Rusia confirman ataques con drones y explosiones no sólo en «Olenya» en la región de Murmansk, sino también en otros aeródromos de largo alcance, incluso cerca de Irkutsk. Las imágenes sugieren el uso de aviones no tripulados, y los informes de decenas de explosiones. también es probable que algunos de los videos fueron tomadas directamente desde vehículos aéreos no tripulados.

La base aérea «Olenya» ha sido noticia en numerosas ocasiones — al parecer es donde despegan los bombarderos y atacan con misiles las ciudades ucranianas. El aeródromo está situado en la región rusa de Múrmansk, no lejos de Múrmansk y cerca de la ciudad de Olenegorsk — a unos 1.700 km de la frontera ucraniana.

«Новини.LIVE» informó, citando sus propias fuentes, que el ataque con drones fue el resultado de una operación especial del SBU. Según el informe, más de 40 aviones fueron alcanzados, entre ellos reconocimiento A-50porta misiles Tu-95 y Tu-22 M3. La operación se denomina supuestamente «Web».

«Por ejemplo, un vídeo muestra el aeródromo de Belaya en llamas y la voz del jefe del SBU, el teniente general Vasyl Malyuk, comentando el algodón, — informa Novosti.LIVE.

Además de la base «Olenya», también está ardiendo el aeródromo «Belaya» en la región de Irkutsk, a más de 4.000 km de Ucrania. Los informes de los medios de comunicación rusos locales también indican que el aeródromo «Dyagilevo» en la región de Ryazan ha sido alcanzado. Algunos informes también mencionan explosiones en la región de Ivanovo, donde se encuentra el aeródromo estratégico «Ivanovo-Severny».

«La operación ni siquiera es de escala mundial o centenaria — se trata de un nivel moderado. Incluso es difícil compararla con nada: los ucranianos, por supuesto, han elevado el listón a cotas altísimas. … Digamos que la básicamente irreparable, costosa y cristalina aviación estratégica de la VKS rusa ha sido noqueada hoy [el autor utiliza otra palabra similar] por drones FPV al otro lado del globo, que salieron volando de camiones KamAZ en bandadas sobre el terreno», — un observador militar valora los acontecimientos Yigal Levin.

Una amplia gama de expertos cree que Rusia es actualmente incapaz de producir bombarderos estratégicos, al menos en cantidades significativas. algunos de los existentes son «canibalizados», es decir, utilizados como piezas de repuesto para reparar otros. La pérdida de al menos algunos de estos aviones por los ocupantes rusos es un logro militar significativo.