Una empresa china dio a sus empleados un día libre extra para «estudiar» Black Myth: Wukong

El lanzamiento de Black Myth: Wukong el 20 de agosto llevó a una empresa china a enviar a casi todos sus empleados a un día libre — pero con dos interesantes condiciones previas.

Según la traducción automática de los anuncios de la empresa publicados en Twitter (vía Dexerto), cualquier empleado que tuviera un pedido anticipado del juego podría conseguir un día libre extra, pero solo para la versión de PC o PlayStation 5 (el lanzamiento de Xbox se pospuso indefinidamente, por lo que se decidió no incluir esta versión en la oferta).

La carta, firmada y sellada por «Chengdu Science and Technology», afirmaba que el tiempo libre no era para el ocio, sino para «trabajo real». En el texto también se pedía a los empleados que estuvieran en contacto en caso de que «el señor Lei no pudiera completar el juego por sí mismo y necesitara ayuda».

Por su parte, la empresa prometió café gratis y supuestamente «Ediciones Deluxe» Mito Negro.

«Queremos felicitar de todo corazón a nuestros empleados que trabajan duro en diversos departamentos y puestos. Os deseo a todos que lo paséis muy bien», — se lee al final del mensaje

Black Myth: Wukong — es un juego de rol, acción y aventura de Game Science basado en la novela clásica china «Viaje al Oeste». El juego batió el récord de Steam inmediatamente después de su lanzamiento, registrando el segundo mayor número de jugadores simultáneos en la plataforma, solo superado por PUBG.