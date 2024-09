Una espeluznante escena de detrás de las cámaras «Alien: Romulus» que es difícil ver a través de ella.

Un breve vídeo del plató de «Alien: Romulus» muestra a una de las monstruosas criaturas de la película en un ambiente de trabajo distendido. El director Fede Alvarez quiere mantenerte despierto, o hacerte reír, dependiendo de tu actitud.

Álvarez publicó el vídeo en X Twitter con el pie de foto: «El increíblemente talentoso Robert Bobrocki se prepara para acechar a Kaley Spanaway en «Alien: Romulus». El clip muestra a la espeluznante criatura de cerca.

The incredibly talented Robert Bobroczkyi getting ready to chase after Cailee Spaeny in #alienromulus @LegacyEffects #bts pic.twitter.com/Tp3DLXV40x

— Fede Alvarez (@fedalvar) August 30, 2024