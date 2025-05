Una serie de películas «Rambo» tendrá una precuela sobre Vietnam — hay un candidato para «joven» Stallone

Se está preparando el rodaje de una precuela de la franquicia de culto «Rambo» el proyecto ya tiene título provisional «John Rambo».

Millennium Media busca actualmente distribuidores en el Festival de Cannes, y el rodaje está previsto para octubre. La película estará dirigida por Jalmari Helander («Rare Exports: A Christmas Tale

») y escrita por Rory Gaines y Sohrab Noshirvani («A Spy Among Friends»). Preliminarmente, la historia contará los inicios del personaje — John Rambo en Vietnam. Otros detalles son clasificados, pero podemos esperar combates, es decir, acción en toda regla. Todavía no hay fecha de estreno.

Al mismo tiempo, uno de los mayores misterios es ¿quién será el protagonista? Sylvester Stallone, rostro constante de toda la franquicia desde 1982, no participa actualmente en el proyecto. Aun así, la historia trata de un joven soldado en combate, y Stallone, de 78 años, no es definitivamente el hombre adecuado para el papel.

Pero el propio actor ya se ha fijado en otro de sus colegas. En su opinión, «para tomar el relevo» Ryan Gosling tiene a Rambo. Y el último actor no es ajeno a Stallone — en «Barbie» el actor interpretó a KenSe suponía que Stallone iba a aparecer en la película, según la directora Greta Gerwig. Esto no ocurrió porque estaba rodando la serie de televisión «Rey de Tulsa», para el que la ITC llevó a cabo una revisión. Sin embargo, su imagen se utilizó en una de las escenas: en las paredes del gimnasio cuelgan pósters suyos y Gosling lleva un abrigo de piel al estilo Rambo.

Ryan Gosling no ha sido elegido oficialmente para el papel, y el casting sigue en curso. Encontrar un actor para este papel será todo un reto. Será difícil para los cineastas ceñirse a la imagen del legendario veterano sin convertirla en una parodia. De momento, una cosa está clara: tras décadas de silencio, la franquicia vuelve a la vida.

Para quien no lo sepa, la historia de «Rambo» comenzó con la película de 1982 «First Blood», una adaptación de la novela de David Morrell. Recaudó 125,2 millones de dólares frente a un presupuesto de 15 millones y lanzó una franquicia que incluye cuatro películas más. La última de ellas, «Rambo: Last Blood» 2019, fue la menos taquillera (91,4 millones de dólares) y no recibió las mejores críticas. Sin embargo, el propio Rambo sigue siendo una figura icónica de la cultura pop — ha aparecido en los videojuegos Mortal Kombat 11 y Call of Duty: Warzone y sigue siendo fácilmente reconocible.

Fuente: Comicbook