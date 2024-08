Una torre de 100 metros en la Luna proporcionará energía, comunicación y luz a los astronautas

Honeybee Robotics ha desarrollado una torre multifuncional única que puede proporcionar luz, energía y comunicación a los astronautas durante las misiones a la Luna.

Honeybee Robotics, ahora propiedad de Blue Origin Blue Origin es una empresa aeroespacial privada estadounidense fundada por Jeff Bezos en 2000, ha presentado un innovador desarrollo para apoyar la misión Artemis de la NASA, la torre de 100 metros LUNARSABER (Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution). Esta estructura es capaz de soportar una tonelada de equipos y servir de eje central de energía, comunicaciones e iluminación en la base lunar.

Los ingenieros de Honeybee utilizarán la tecnología DIABLO (Deployable Interlocking Actuated Bands for Linear Operations) para instalar LUNARSABER en la Luna. Este sistema permite desplegar una estructura cilíndrica formada por bandas metálicas capaces de soportar cargas importantes.

La torre está equipada con dos tipos de paneles solares. La primera opción consiste en colocar los paneles a lo largo de toda la estructura, lo que permite acceder a la luz solar desde distintos ángulos. La segunda opción consiste en colocar paneles en la parte superior de la torre que sigan la posición del Sol a lo largo de un día lunar de 14 días. Según los ingenieros, este sistema puede producir hasta 100 kW de energía.

LUNARSABER puede transmitir energía a otros dispositivos de forma inalámbrica. Esto permitirá alimentar vehículos exploradores y trajes espaciales de astronautas a una distancia considerable de la torre. Esta tecnología es especialmente útil para mantener en funcionamiento los equipos durante una larga noche lunar.

El sistema de seguimiento permite a LUNARSABER determinar la ubicación de diversos objetos alrededor de la torre. Esto garantiza una transferencia de energía y una comunicación eficaces entre los distintos elementos de la base lunar. La torre también funciona como una especie de «torre de telefonía móvil lunar», creando un prototipo de Internet lunar.

Los potentes reflectores de la parte superior de LUNARSABER iluminarán la superficie lunar. Esto permitirá a los astronautas y a los vehículos exploradores seguir trabajando incluso durante las dos semanas de noche lunar, aumentando significativamente la eficiencia de la misión.

Los ingenieros de Honeybee Robotics tienen previsto crear una red de torres LUNARSABER en la superficie lunar. Este sistema proporcionará suministro eléctrico constante y comunicación con la Tierra, incluso en el reverso del satélite.

Fuente: Phys