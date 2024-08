Valve está trabajando en Half-Life 3 — análisis de código y datos del currículum de la actriz así lo demuestran

El experto en investigación de Valve Tyler McVicker ha confirmado los rumores sobre el desarrollo de Half-Life 3. Los archivos que ha encontrado indican que parece ser cierto. El juego, cuyo nombre en clave es HLX, le parece a McVicker un Half-Life en toda regla que no es VR.

Afirma que Valve y el equipo de Half-Life Alyx comenzaron la preproducción de otro título para un jugador más o menos al mismo tiempo que Half-Life Alyx. El nombre en clave del juego, HLX, se conoce desde 2021.

«En su momento y en los años siguientes, se argumentó que HLX no era realmente un juego completo en desarrollo, sino tal vez una función del motor o simplemente un formato de archivo para guardar. …Mientras tanto, he estado indagando lenta y silenciosamente en esta historia. HLX es confuso. HLX parece ser un juego de Half-Life en toda regla que no es un juego de realidad virtual, algo que parece demasiado bueno para ser cierto y algo de lo que me gustaría estar muy seguro antes de publicar información».