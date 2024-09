Xbox lanza la tarifa estándar de Game Pass por 15 dólares — sin Starfield, Diablo IV y otros éxitos

Más de 40 juegos disponibles anteriormente se han actualizado a Game Pass Ultimate.

Microsoft introdujo una nueva tarifa Xbox Game Pass Standard, que sustituye a la anterior suscripción Xbox Game Pass para consola. El precio de la nueva tarifa es de 14,99 $ al mes. Sin embargo, para información Eurogamer, además de perder el acceso a los nuevos lanzamientos el día de su lanzamiento, los suscriptores estándar tampoco podrán jugar a algunos de los juegos más populares que antes estaban disponibles en el catálogo de Game Pass.

Entre los juegos que faltan en la nueva tarifa destaca Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo 4, Starfield y Senua’s Saga: Hellblade 2. Además, proyectos menos conocidos pero interesantes como Still Wakes the Deep, Another Crab’s Treasure, Botany Manor y Flintlock desaparecieron del catálogo: El Asedio del Amanecer. Puede comparar las listas de juegos disponibles para distintas tarifas en página Pase de juegos. La tarifa Estándar tiene 370 juegos, y la Ultimate — 508.

También en la nueva tarifa Estándar no es compatible con EA Playpor lo que los jugadores pierden el acceso a la colección de juegos de este popular editor.

Microsoft ha explicado que los nuevos lanzamientos pueden aparecer en la tarifa Estándar «12 meses o más» después de su lanzamiento en Game Pass Ultimate.

Cabe destacar que el periodo máximo al que puedes suscribirte es ahora de 13 meses. La lista actualizada de los planes disponibles de Game Pass con los nuevos precios es la siguiente:

Xbox Game Pass Core: 9,99 $ al mes, más de 25 juegos, juego en línea, promociones/descuentos especiales

Xbox Game Pass Standard: 14,99 $ al mes, cientos de juegos, juego en línea y promociones y descuentos especiales

PC Game Pass: 230 UAH al mes, cientos de juegos, juegos el día del lanzamiento, EA Play y promociones y descuentos especiales

Xbox Game Pass Ultimate: 19,99 € al mes, con cientos de juegos, juegos en día de lanzamiento, EA Play, juego online, así como promociones, descuentos y mucho más.

Como recordatorio, Xbox bloqueado compra de juegos para ucranianos a través de Turquía.