Ya está en las tiendas la primera tarjeta gráfica NVIDIA RTX 50 por menos de 300 dólares

BestBuy ha publicado la página de producto de la tarjeta gráfica PNY GeForce RTX 5060. Es la primera NVIDIA RTX 50 que ofrece un minorista por menos de 300 €.

La tienda estadounidense ha publicado la página de la tarjeta de vídeo, que aún no ha salido a la venta oficialmente y se espera que lo haga en unas dos semanas. Sin embargo, el fabricante ya ha hecho oficial mostró en su catálogo, por lo que los comerciantes ya pueden ofrecer pedidos anticipados. De hecho, se convierte en la primera tarjeta Blackwell por 300 dólares y la más barata de todas.

Al parecer, la RTX 5060, basada en la GPU GB206 con 3840 núcleos CUDA, saldrá a la venta el 19 de mayo, un día antes de Computex 2035. Es probable que ya se estén distribuyendo muestras de las tarjetas gráficas de revisión.

BestBuy está ofreciendo una PNY RTX 5060 overclockeada de fábrica, algo que no suele ocurrir con los modelos con precio de venta recomendado. Por el momento, la tienda no confirma la disponibilidad de la tarjeta en stock y no ofrece pedidos anticipados.

Sitio web VideoCardz señala que quizá el mayor problema de estas tarjetas gráficas — sólo 8 GB de memoria interna. También es probable que utilicen la interfaz PCIe x8 PCIe 5.0. Una variante más avanzada, RTX 5060 Ti 8 GB, demuestra un descenso significativo de la productividad cuando se utiliza PCIe 4.0.