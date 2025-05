Zotac ha mostrado un mini-PC con NVIDIA RTX 5060 Ti de sobremesa

El mini PC de Zotac esconde una NVIDIA RTX 5060 Ti de bajo perfil del mismo fabricante. En Computex no ocultaba nada, ya que se mostró con una tapa transparente.

Zotac anunció el modelo Magnus EN75060TC antes de la feria, y durante el evento, el PC fue visto por periodistas Hardware&Co. La tarjeta de vídeo incluida consume 180 W y necesita una refrigeración adecuada. Puedes ver que la proporcionan dos pequeños ventiladores, probablemente con una velocidad alta.

Sin embargo, es no es una RTX 5060 Ti de sobremesa en el sentido habitual. La tarjeta de vídeo no se puede extraer ni sustituir por otra. A pesar de su formato de sobremesa, en realidad está soldada a la placa base. Es interesante que la tarjeta tenga una conexión PCIe 16x completa, aunque no la necesita — Procesador gráfico GB206 sólo admite 8 líneas. Esto puede indicar planes para integrar tarjetas gráficas más potentes en el modelo en el futuro, pero no se sabe nada al respecto.

Además de la 5060 Ti, el chasis de 2,65 litros alberga 16 GB de RAM en forma de dos DDR5 SO-DIMM y Procesador Intel Core Ultra 255H. La placa base cuenta con dos puertos M.2 2280 (uno de los cuales también admite SSD SATA), dos puertos Ethernet 2,5G y compatibilidad con Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 7.

Parece que los compradores no obtendrán una variante transparente — la versión de producción vendrá con una malla de panal tradicional. Zotac aún no ha anunciado el precio ni la disponibilidad del modelo.