12 модулей, 9 видео и более 100 упражнений и тестов: Google приглашает на свой курс по ML на украинском языке

Сфера искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения постоянно развивается, появляются новые технологии, такие как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Понимание основных концепций машинного обучения становится ключевым для тех, кто хочет создавать интеллектуальное программное обеспечение, эффективно использовать ИИ-инструменты или просто быть в курсе технологических трендов.

Именно поэтому Google представляет обновлённый бесплатный “Интенсивный курс по машинному обучению” на русском языке. Курс охватывает основные принципы машинного обучения (ML) и ИИ, содержит материалы о больших языковых моделях, AutoML, а также подробную информацию о работе с данными и ИИ. Этот онлайн-курс — это быстрое практическое знакомство с машинным обучением от Google. За 15 часов курса любой заинтересованный, имеющий базовые знания программирования, сможет овладеть ключевыми практическими навыками в ML.

Google Украина реализует программу при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы Дія.Освіта.

Курс будет полезен:

Новичкам , которые хотят познакомиться с машинным обучением и искусственным интеллектом.

Разработчикам , стремящимся расширить свои знания и навыки.

Всем, кто интересуется современными технологиями и хочет понять, как они работают.

Курс включает:

12 модулей на практические темы, охватывающие ключевые аспекты машинного обучения.

9 видео с объяснением концепций машинного обучения

Более 100 упражнений и тестов;

Возможность получать бейджи после успешного прохождения тестов в конце каждого модуля;

Интерактивные визуализации и реальные примеры.

Все материалы доступны онлайн, поэтому курс можно проходить в своём темпе и в удобное для себя время. Курс построен по модульному принципу: каждый модуль является самодостаточным, поэтому если у вас уже есть опыт, вы можете сразу перейти к интересной для вас теме.

Обзор модулей курса :

Модели машинного обучения : знакомит с построением моделей регрессии и классификации.

Данные : рассматривает основные методы и рекомендации по работе с данными машинного обучения.

Продвинутые модели машинного обучения : знакомит с современными архитектурными моделями машинного обучения.

Машинное обучение в реальных условиях : обучает важнейшим аспектам построения и развёртывания моделей машинного обучения в реальных условиях, включая рекомендации по внедрению, сведения об автоматизации и ответственную разработку.

Создание моделей машинного обучения в Google: рассматривает ключевые принципы и наиболее эффективные методы построения и развёртывания ML-моделей в инфраструктуре Google.

Ознакомиться с курсом и начать обучение можно уже сегодня по ссылке.

Google также предлагает множество других учебных ресурсов, которые могут пригодиться людям в работе, личной жизни или учёбе. Чтобы ознакомиться с этими ресурсами, посетите образовательный хаб Google Знания.

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