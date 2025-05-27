12 модулей, 9 видео и более 100 упражнений и тестов: Google приглашает на свой курс по ML на украинском языке

Сфера искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения постоянно развивается, появляются новые технологии, такие как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Понимание основных концепций машинного обучения становится ключевым для тех, кто хочет создавать интеллектуальное программное обеспечение, эффективно использовать ИИ-инструменты или просто быть в курсе технологических трендов.
Именно поэтому Google представляет обновлённый бесплатный “Интенсивный курс по машинному обучению” на русском языке. Курс охватывает основные принципы машинного обучения (ML) и ИИ, содержит материалы о больших языковых моделях, AutoML, а также подробную информацию о работе с данными и ИИ. Этот онлайн-курс — это быстрое практическое знакомство с машинным обучением от Google. За 15 часов курса любой заинтересованный, имеющий базовые знания программирования, сможет овладеть ключевыми практическими навыками в ML.
Google Украина реализует программу при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы Дія.Освіта.
Курс будет полезен:
- Новичкам, которые хотят познакомиться с машинным обучением и искусственным интеллектом.
- Разработчикам, стремящимся расширить свои знания и навыки.
- Всем, кто интересуется современными технологиями и хочет понять, как они работают.
Курс включает:
- 12 модулей на практические темы, охватывающие ключевые аспекты машинного обучения.
- 9 видео с объяснением концепций машинного обучения
- Более 100 упражнений и тестов;
- Возможность получать бейджи после успешного прохождения тестов в конце каждого модуля;
- Интерактивные визуализации и реальные примеры.
Все материалы доступны онлайн, поэтому курс можно проходить в своём темпе и в удобное для себя время. Курс построен по модульному принципу: каждый модуль является самодостаточным, поэтому если у вас уже есть опыт, вы можете сразу перейти к интересной для вас теме.
Обзор модулей курса:
- Модели машинного обучения: знакомит с построением моделей регрессии и классификации.
- Данные: рассматривает основные методы и рекомендации по работе с данными машинного обучения.
- Продвинутые модели машинного обучения: знакомит с современными архитектурными моделями машинного обучения.
- Машинное обучение в реальных условиях: обучает важнейшим аспектам построения и развёртывания моделей машинного обучения в реальных условиях, включая рекомендации по внедрению, сведения об автоматизации и ответственную разработку.
- Создание моделей машинного обучения в Google: рассматривает ключевые принципы и наиболее эффективные методы построения и развёртывания ML-моделей в инфраструктуре Google.
Ознакомиться с курсом и начать обучение можно уже сегодня по ссылке.
Google также предлагает множество других учебных ресурсов, которые могут пригодиться людям в работе, личной жизни или учёбе. Чтобы ознакомиться с этими ресурсами, посетите образовательный хаб Google Знания.
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