Компания HyperX представила новые геймерские гарнитуры Cloud Stinger S и Cloud Stinger Core Wireless. Модель HyperX Cloud Stinger S поддерживает виртуальное объемное 7.1 звучание с помощью программного обеспечения NGENUITY и…
Модельный ряд носимых устройств компании Huawei пополнился новыми умными часами под названием Watch Fit, которые отличаются длительным временем автономной работы. Умные часы Huawei Watch Fit оснащены AMOLED…
В конце прошлой недели мы рассказывали вам о команде Unplugged Performance, которая привезла на горную гонку Пайкс Пик электромобиль Tesla Model 3, рассчитывая побить рекорд класса. Из-за неосторожности…
Операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G еще на семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними. В частности, скоростной мобильный…
Mortal Shell — первый проект небольшой студии Cold Symmetry, среди сотрудников которой немало ветеранов индустрии, в разное время работавших над проектами Blizzard, 4A Games, Sucker Punch и Saber Interactive. Послужной…
Исход Четвертой войны в Battle for Azeroth дал понять одно — сценаристам World of Warcraft стало тесно на Азерот и они немного устали нести бремя четвертьвековой вражды между Альянсом и Ордой, так что…
Американский актер Чедвик Боузман умер в возрасте 43 лет. Он ушел из жизни 28 августа в своем доме в окружении семьи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в его твиттере. pic.twitter.com/aZ2JzDf5ai…