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Lenovo Legion Slim 7i – лёгкий и тонкий игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GeForce RTX

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Самые интересные новые сериалы сентября 2020

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HyperX представила новые геймерские гарнитуры Cloud Stinger S и Cloud Stinger Core Wireless

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Lenovo Yoga 9i – флагманский ноутбук-трансформер по цене от $1400

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Paramount перенесла премьеру нового Scream / «Крика» на 2022 год, авторы не успевают завершить перезапуск к 25-летнему юбилею

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Умные часы Huawei Watch Fit получили 1,64-дюймовый AMOLED дисплей и автономность до 10 дней

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Украинское приложение Reface стало самым популярным iOS-приложением в США

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Госэнергоэффективности Украины планирует добавить домашние системы накопления энергии в программу «теплых кредитов»

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Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M51: 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей, батарея ёмкостью 7000 мАч и цена €360

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Впервые за 50 лет SpaceX запустила ракету из Флориды в южном направлении

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Как менялся Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины с 2011 по 2020 год [инфографика]

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Unplugged Performance успели восстановить разбитую Tesla Model 3 к горной гонке Пайкс Пик и финишировали вторыми в классе [видео]

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Киевстар, Vodafone и lifecell запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро, включая Крещатик (уже охвачены 22 из 46 подземных станций)

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Samsung заявляет о прорыве в мобильной памяти: 16-гигабитные чипы LPDDR5 RAM впервые изготовлены на базе EUV литографии

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Электромобили Tesla научились распознавать знаки ограничения скорости и уведомлять о зелёном сигнале светофора

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На выходных прошла «коронавирусная» церемония MTV Video Music Awards 2020 с живыми выступлениями артистов в масках, без зрителей и в разных залах [все победители]

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