2 тыс. IТ-компаний и 100 тыс. IТ-специалистов среди клиентов. Как цифровые продукты UKRSIBBANK упрощают жизнь айтишникам

Более десяти лет UKRSIBBANK BNP Paribas Group инвестирует в развитие IТ в Украине и реализует совместные проекты с Ассоциацией IT Ukraine, сообществом DOU, сотрудничает с украинскими региональными кластерами и поддерживает топовые события для IТ-отрасли страны. Банк активно взаимодействует с украинским IT и обслуживает около 30% рынка – это более 2 тыс. IТ-компаний и более 100 тыс. IТ-специалистов. Одновременно банк развивает собственное сообщество UKRSIBTECH, которое насчитывает 550 специалистов, внедряющих инновации в операционные процессы и создающих цифровые решения для клиентов банка и сотрудников.

В партнерском материале рассказываем о предложении UKRSIBBANK для физических лиц-предпринимателей в сфере IТ.

UKRSIBBANK обслуживает 30% IТ-рынка

Еще в 2015 году банк внедрил для ФЛП IТ тарифный план «IТ Предприниматель» – клиентам предложили комплексное обслуживание бизнес-счетов и личных карт. Он оказался востребованным, потому что отрасль стремительно менялась под влиянием новых технологий и глобализации.

В 2024 году тарифный пакет «IТ Предприниматель» от UKRSIBBANK стал лучшим на рынке среди 15 банков по версии Prostobank Awards 2024. Учитывались условия открытия счета и базовой карты, их ежемесячное обслуживание, лимиты на расчеты и снятие наличных, платежи на счета в другие банки.

Чтобы продукты и сервисы оставались актуальными, над ними работает огромная команда банка. Они постоянно изучают отзывы пользователей, внедряют инновации в бизнес-процессы и развивают цифровые решения для 2 миллионов клиентов банка.

«У нас есть онлайн-банкинг – платформа UKRSIB business, это приложение и веб-версия для бизнеса. Также клиентам банка доступно приложение UKRSIB online 2.0 для личных нужд. Мы постоянно совершенствуем интернет-платформы, добавляя новые функции и сервисы», – объясняют в компании.

Вот лишь некоторые изменения, которые внедрили:

дистанционное управление бизнес-счетами в мобильном приложении UKRSIB business. Перед запуском опции команда разработчиков собрала предложения по необходимому функционалу, а некоторые функции, по сравнению с веб-версией, переработала;

ежегодные обновления интернет-банкинга UKRSIB business: команда добавляет новые функции, которые упрощают ведение бизнеса. Среди последних внедрений – автоматическая и мгновенная продажа валюты, выпуск квалифицированной электронной подписи онлайн и другое;

онлайн-открытие счетов ФЛП. Теперь клиенты могут дистанционно открывать счета ФЛП в гривне и в иностранной валюте: USD и EUR;

апгрейд приложения UKRSIB online 2.0 для личных нужд. Оно стало интуитивным, общий дизайн и расположение иконок на стартовом экране сделали более удобными, и это не все. В свою очередь, клиенты уже заметили и оценили положительные изменения нового приложения: работать с переводами и выписками стало быстрее, а его дизайн теперь выглядит современнее.

От заявки до старта: быстрое оформление

Открыть счет ФЛП IТ в UKRSIBBANK можно бесплатно через мобильное приложение UKRSIB business. Для этого нужны только статус ФЛП, ID-карта или паспорт для идентификации через «Дію» и гражданство Украины.

Весь процесс занимает от 20 минут. После подтверждения личности клиент получает доступ к интернет-банкингу и персонального менеджера, который поможет решить любые вопросы.

Подробнее о приложении UKRSIB business здесь

Особенности обслуживания в UKRSIBBANK

«Компания уже более 15 лет сотрудничает с UKRSIBBANK, потому что он является надежным банком. Нам нравится, что есть индивидуальный подход для IТ, соответственно с лучшими тарифами и премиальным обслуживанием», – рассказывает Анна Руда, представитель компании Symphony Solutions.

Банк действительно имеет специальные тарифные пакеты для ФЛП IТ и компаний, адаптированные к специфике бизнеса. Айтишникам банк предлагает такие возможности:

персональный менеджер;

бесплатная платформа UKRSIB business, где можно управлять группами ФЛП;

открытие счетов для ФЛП, штатных сотрудников и ГИГ-контракторов;

интернет-банкинг UKRSIB online 2.0 для личных нужд, где можно проводить операции через чат: открытие счетов, операции с картами, обмен валют и текущие операции.

UKRSIBBANK также предлагает личный карточный счет в гривне, долларах и евро – премиум-карты BLACK EDITION и PLATINUM. А владельцы нескольких компаний могут воспользоваться центром финансового контроля – это удобный сервис управления документами и счетами нескольких компаний в одном окне.

Также клиенты получают электронную подпись, которую можно использовать на внешних ресурсах. То есть подписывать документы не только в банковских системах, но и на других платформах одной цифровой подписью.

Для IТ-специалистов, которые работают с международными проектами, банк предлагает специальные валютные сервисы, такие как автопродажа валюты и мгновенная продажа валюты для быстрых онлайн-операций по актуальному курсу.

Больше о направлении ФЛП IТ можно узнать на сайте по ссылке.

Мобильный банкинг

Чтобы предпринимателю не нужно было каждый раз открывать ноутбук или ехать в отделение для проведения банковских операций, айтишники банка создали мобильное приложение UKRSIB business.

«За весь период работы изменился онлайн-банкинг как для ФЛП, так и для физических лиц, программы стали более гибкими, современными. Большим достижением на данный момент является дистанционное открытие счетов, которым могут воспользоваться клиенты, находясь в любой точке мира или не выходя из дома», – добавляет Тамила Потийчук, представитель Ciklum.

Кроме открытия новых счетов, в приложении можно просматривать остатки, формировать выписки, подписывать платежи электронной подписью и отправлять заявки на продажу валюты. Если несколько компаний или несколько счетов – между ними легко переключаться.

В UKRSIB business можно подписывать платежи по одному или сразу несколько документов – это экономит время. Также есть push-уведомления, поэтому клиент не пропустит ни одного важного события – будь то поступление денег, выполнение платежа или окончание действия квалифицированной электронной подписи.

Приложение имеет высокий уровень безопасности – войти в него можно через Face ID, Touch ID или пароль.

Персональный сервис: премиальное и удаленное обслуживание

Сейчас UKRSIBBANK обслуживает дистанционно более 130 тысяч клиентов. Решать финансовые вопросы из любой точки мира без визита в отделение помогает персональный онлайн-менеджер. Он консультирует по открытию счетов, заказу карт, международным переводам и инвестициям.

Этот сервис работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Клиенты могут общаться через выделенную телефонную линию 729, в чате приложения UKRSIB online, по почте в UKRSIB business или получать письма на личный email.

Чтобы объяснить, как это работает, представим айтишника Ивана, который является клиентом UKRSIBBANK более 5 лет. И сейчас он уже год обслуживается дистанционно через персонального онлайн-менеджера Марию.

Однажды, общаясь со своим менеджером, Иван поделился планами о новогодней поездке в Буковель. А Мария рассказала ему о бонусах от Mastercard для Black Edition. А за неделю до отъезда отправила подборку полезных сервисов в приложение. Иван решил прислушаться к советам Марии – утром вызвал такси со скидкой до вокзала, где его уже ждали представители сервиса Meet & Greet от Mastercard, которые помогли с багажом.

Как только Иван сел в поезд – ему позвонил заказчик. Нужно было срочно заключить долгожданный контракт и предоставить реквизиты валютного счета, которого у Ивана не было. Иван уже начал волноваться, но вспомнил про Марию. Она быстро помогла: открыла счет, отправила документы в приложение UKRSIB business, а Иван подтвердил подписью – прямо из поезда. Он получил реквизиты, шаблон контракта и заключил сделку – всё дистанционно. Поездка не сорвалась, а рабочие вопросы остались под контролем.

Какие планы для ФОП IT

Сейчас UKRSIBBANK продолжает развивать направление для ФОП IТ. В планах – запустить премиальную корпоративную карту с бизнес-функционалом и дополнительными сервисами: доступом в лаунж-зоны в аэропортах, митинг-румами на вокзалах «Укрзалізниці» и партнерскими скидками на горнолыжном курорте в Буковеле.

Также разрабатывают смарт-тарификацию автоматическая адаптация условий к активности клиента а вот реферальную программу с бонусами за привлечение новых пользователей только что запустили. Эти шаги – часть стратегии построения сервиса нового поколения для малого бизнеса.

Подробнее о направлении ФОП IТ на сайте по ссылке.

Не только предложения для айтишников: как UKRSIBBANK поддерживает IT в Украине

В 2024 году украинская IT-индустрия заработала для страны $6,45 млрд благодаря экспорту – это более трети всех услуг, которые Украина продает за рубеж. И хотя цифра немного меньше, чем в прошлом году, IT всё ещё остается одной из ключевых опор экономики, формируя около 3,4% ВВП.

При этом IT-специалисты активно пополняют бюджет: более 266 тыс. IT-налогоплательщиков (в основном ФОПы) в 2024 году уплатили $1 млрд – как компании, так и независимые айтишники. И это несмотря на войну и релокации команд за границу.

UKRSIBBANK уже более 10 лет участвует в жизни технологической сферы, в частности через сотрудничество с Ассоциацией IT Ukraine, сообществом DOU, региональными кластерами и поддержку профильных мероприятий и проектов для IT-сообщества страны.

В 2024 году коллаборация с Ассоциацией вышла на новый уровень. Заместитель председателя правления, директор по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group Андрей Кашперук возглавил направление работы с малым и средним бизнесом в Ассоциации IT Ukraine.

Также UKRSIBBANK – партнер двух десятков национальных ивентов, среди которых IT Ukraine GR Conference, «Своё IT», TechComms Days и серии бизнес-встреч. Банк помог украинским стартапам представить себя на Viva Technology 2024 в Париже – крупнейшем технологическом событии Европы, а также поддержал участие ветерана в международной конференции EarthX. В 2025-м инициативы продолжаются: уже состоялась конференция Tech360: Policy, Talents & Growth, DOU Day, Mobile APP vision 2025, а событие «Своё IT» охватило три города.

«Наша поддержка IT-отрасли страны – это часть стратегии банка. Вместе мы можем внедрять инновации, укреплять позиции Украины на мировом рынке и привлекать международных инвесторов. А это именно то, что нам нужно для восстановления страны и создания прочного экономического фундамента», – говорят в UKRSIBBANK.

Подробнее о направлении ФОП IТ

