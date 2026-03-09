3 минуты – и AI-агент может начинать торговлю. Что изменилось после обновления Agent Hub от Bitget

Bitget, ведущая в мире универсальная биржа (UEX), объявила о крупном обновлении Agent Hub — инфраструктуры для криптоторговли эпохи искусственного интеллекта, предназначенной для разработчиков и так называемых Vibe Coders. Обновление включает два ключевых модуля — Skills и интерфейс командной строки (CLI) — и завершает создание полноценного стека взаимодействия вместе с поддержкой MCP и REST/WebSocket API, запущенных в прошлом месяце.

Совместно MCP + API + Skills + CLI формируют полноценную цепочку, которая соединяет модели искусственного интеллекта, инструменты разработчиков и реальное исполнение сделок. Это позволяет разработчикам и AI-агентам получать доступ к рыночным данным, запускать стратегии и совершать сделки с гораздо меньшими техническими барьерами.

Новый механизм Skills позволяет AI-агентам, таким как Claude Code и OpenClaw, автоматически интерпретировать торговые намерения пользователей и запускать действия в реальном времени через bgc, который предоставляет полный набор API с стандартизированным JSON-выводом. Это обеспечивает удобную интеграцию со скриптами, конвейерами данных и системными рабочими процессами AI-агентов, позволяя им переходить от анализа к исполнению сделок с минимальной настройкой.

После обновления Bitget Agent Hub поддерживает 9 ключевых модулей возможностей и 58 инструментов. Разработчики могут подключить Agent Hub к OpenClaw примерно за три минуты, выполнив простую настройку из трёх шагов.

После подключения AI-агенты получают прямой доступ к:

данным рынка в реальном времени;



спотовой и фьючерсной торговле;



управлению аккаунтом и активами;



другим функциям платформы.



Это открывает возможности для создания интеллектуальных торговых агентов, которые могут самостоятельно отслеживать рынки, запускать стратегии и совершать сделки, приближая индустрию к полностью AI-управляемой торговле как на блокчейне, так и вне его.

«Одним из ключевых стратегических направлений этого года является искусственный интеллект — инструмент, который позволяет превращать намерение в исполнение быстро и эффективно. С помощью AI наша цель — дать более чем 125 миллионам пользователей возможность торговать как профессионалы Уолл-стрит. Мы предоставляем самый широкий функциональный охват и уровень безопасности среди крупных бирж. Хотя торговля с использованием AI всё ещё требует большего уровня образования и доверия, переломный момент для неё уже приближается», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget.

В предыдущем обновлении, представленном в середине февраля 2026 года, Bitget нативно внедрила поддержку Model Context Protocol (MCP), позволяющего AI-моделям напрямую вызывать торговые функции биржи. Благодаря MCP AI-агенты могут не только получать данные рынка в реальном времени, но и выполнять реальные торговые операции, переходя от анализа рынка к полноценному участию в нём.

Эту инфраструктуру дополняет комплексный набор REST и WebSocket API с низкой задержкой, охватывающий спотовую, фьючерсную и копитрейдинг-торговлю. Он предоставляет разработчикам надежную основу для создания автоматизированных торговых систем, количественных стратегий и AI-ориентированных торговых приложений.

Bitget формирует AI-ориентированную торговую инфраструктуру, в которой Agent Hub выступает единой точкой входа для искусственного интеллекта на бирже. Платформа поддерживает полный цикл — от инструкций на естественном языке до исполнения ордеров в реальном времени, а также от одного интерфейса к масштабируемой экосистеме инструментов.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

