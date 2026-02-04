5 полезных tech-подарков на День святого Валентина

Лучшие подарки — это те, которые действительно улучшают повседневную жизнь. И День святого Валентина может стать поводом приобрести что-то по-настоящему полезное. Например, то, что будет напоминать о заботе и реально приносить пользу, а не просто стоять на полке.

В этой подборке мы собрали пять гаджетов для здоровья, релакса и домашнего фитнеса. Эти вещи снимают напряжение после рабочего дня и помогают поддерживать форму, а значит, являются отличными подарками на День Валентина.

Перкуссионные массажеры давно перестали быть атрибутом исключительно любителей фитнеса и профессиональных спортсменов. Боль в шее после восьми часов перед монитором, напряжение в плечах от стресса, ноющая поясница после длительной поездки — O’Yeet NEX Mini справится со всем этим за 10–15 минут. Главная фишка этого массажера — компактность (он помещается в рюкзак), но при этом NEX Mini MG-M1 остается мощным. Это действительно универсальный вариант, который подойдет и человеку с сидячей работой, и активному посетителю спортзала.

В комплекте O’Yeet NEX Mini MG-M1 есть несколько насадок для разных групп мышц и различные режимы интенсивности. А еще этот перкуссионный массажер, изготовленный из высококачественных материалов, выглядит как премиальный гаджет. Это ощущается в каждой детали — от стильной упаковки до сумки, которая позволяет носить массажер с собой в любое время, когда это нужно, и которая входит в комплект. Его точно не будет стыдно достать в офисе во время перерыва, а на выбор доступны цвета: графитово-серый и насыщенный красный.

Автономность устройства составляет 240 минут непрерывной работы без падения мощности — и это действительно круто. В пересчете это несколько недель ежедневного использования на одном заряде. В комплекте также есть стильная мини док-станция для беспроводной зарядки, поэтому пользоваться этим гаджетом действительно удобно.

Цена: от 3 999 грн

Массаж ног, пожалуй, относится к самым эффективным формам релаксации, но большинство людей не готовы регулярно ходить в spa-салоны, да и не всегда могут себе это позволить финансово. Паровой массажер для стоп NAIPO Home-SPA SFS-101 создает нежный пар всего за 30 секунд, а в сочетании со встроенными роликами это дает комплексный эффект для максимального расслабления. Массажер эффективно снимает усталость, напряжение и отеки после насыщенного дня.

Управление устройством максимально понятное. Здесь есть три уровня нагрева и два уровня интенсивности. А компактный формат позволяет устраивать сеанс релакса под рабочим столом или на диване с любимым сериалом. Отметим, что дизайн NAIPO Home-SPA SFS-101 получил престижную награду iF DESIGN AWARD 2020, поэтому интерьер он точно не испортит.

Цена: от 4 999 грн

Работа за ноутбуком, длительные поездки в автомобиле, постоянное напряжение из-за стресса. Шея и поясница первыми реагируют на современный ритм жизни, а массажная подушка NAIPO MGP-129A помогает бороться с последствиями всего этого. На наш взгляд, этот гаджет относится к тем вещам, без которых не может обойтись ни один современный человек. Технология шиацу-массажа имитирует движения профессионального массажиста, четыре массажных узла глубоко разминают мышцы, а функция подогрева усиливает эффект.

Массажная подушка NAIPO MGP-129A отлично ложится на шею, плечи или поясницу. Ее можно использовать дома на диване, взять в офис для перерыва или держать в машине. Функция автоматического отключения через 20 минут защищает от чрезмерного использования, обеспечивая оптимальную продолжительность одного сеанса. В комплекте есть адаптер для питания от автомобильной сети, поэтому устройство можно использовать и в авто.

Цена: от 1 799 грн

Упражнения на гребных тренажерах считаются одними из самых эффективных форм кардионагрузки, и это делает их действительно заслуживающими внимания. Модель KingSmith WM10 имеет комбинированное водное и магнитное сопротивление, что обеспечивает максимальную вариативность использования и делает этот тренажер оптимальным выбором для широкого круга пользователей. Это мягкий, но очень эффективный тип нагрузки без перенапряжения суставов, ведь во время одной тренировки работает до 90% групп мышц.

Сочетание водного сопротивления с 32 уровнями магнитной нагрузки создает действительно аутентичное ощущение гребли. Наличие колеса DigitalDial позволяет менять интенсивность нагрузки одним движением, а LED-дисплей отображает все ключевые параметры. Тренажер выдерживает вес пользователя до 150 кг и протестирован более чем на 300 000 гребков. Важным преимуществом является синхронизация с Kinomap, которая точно понравится всем энтузиастам фитнеса. Можно сохранять данные тренировок, участвовать в виртуальных соревнованиях и отслеживать прогресс.

Гребной тренажер KingSmith WM10 также получил мягкое сиденье, широкую платформу для ног, регулируемые педали и увеличенную длину трека (2,25 м). Кроме того, тренажер выделяется функцией тройного компактного складывания и транспортировочными колесами, поэтому хранить и использовать устройство очень просто. Также стоит добавить, что тренажер представлен в двух цветах: красный дуб и черный орех.

Цена: от 28 999 грн

Многофункциональная фитнес-скамья KingSmith FBB1C обеспечивает максимальную вариативность домашних тренировок. С ее помощью можно выполнять десятки упражнений на все группы мышц, экономя пространство в помещении, ведь в сложенном виде тренажер занимает всего 0,4 м². Кроме того, здесь есть крутая регулируемая спинка, которая трансформирует тренажер под любые потребности: от легких занятий на пресс до силовых упражнений на грудь, плечи или спину.

В комплекте — 15 аксессуаров, которые позволят получить качественный домашний тренинг как новичкам, так и более опытным спортсменам. Максимальный вес пользователя — 150 кг, а колесики тренажера делают его по-настоящему мобильным, поэтому его можно легко передвинуть куда нужно, а затем откатить на место хранения.

Команда KingSmith разработала приложение KS Fit с доступом к большой библиотеке тренировок. Поэтому в сочетании с приложением занятия на скамье FBB1C могут стать еще более интересными и продуктивными. Приятным бонусом, который наверняка сможет убедить купить эту модель, является то, что на этом тренажере можно тренироваться вдвоем или с ребенком, что превращает KingSmith FBB1C в по-настоящему семейный тренажер.

Цена: от 15 999 грн

Вывод

День святого Валентина становится отличным поводом подарить близким действительно полезный и приятный подарок. И здесь стоит помнить, что гаджеты для фитнеса и релакса относятся к тем подаркам, которые работают на владельца буквально каждый день.

Такие подарки — это и возможность подарить немного заботы, и шанс позаботиться о здоровье и физической форме. В то же время это приятные эмоции, ведь подобные гаджеты всегда являются отличным сюрпризом. Они точно пригодятся владельцам, так как будут использоваться после работы, каждое утро перед тренировкой и т.д.

Если в этом году вы действительно хотите сделать своему любимому человеку по-настоящему полезный подарок, который реально улучшит его или ее жизнь, обязательно обратите внимание на пятерку отличных гаджетов выше.