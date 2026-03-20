Развитие 5G-сетей уже в ближайшие годы изменит iGaming-индустрию. Мы привыкли воспринимать мобильный интернет лишь как скорость загрузки, но настоящее изменение скрывается в скорости отклика. Именно эти невидимые доли секунды сегодня определяют, кто выиграет гонку за лояльность пользователя. И Украина в этом процессе в стороне не останется.

Я — Станислав Андреев, COO SharksCode. В партнерском проекте расскажу на примерах, как 5G переписывает правила онлайн-гемблинга и чего ждать в будущем.

Проблема задержки, о которой никто не говорит

Игра онлайн с эффектом реальности — это испытание не для людей со слабыми нервами.

Но именно сегодня мы стоим на пороге тихой революции, цель которой — полностью устранить этот разрыв.

И речь идет не о постепенных улучшениях, а о переосмыслении того, где хранятся данные и как быстро они передаются.

Сочетание сетей 5G и граничных вычислений — это основа для принципиально другого продукта, который может изменить целые рынки как для пользователей, так и для разработчиков.

К тому же для Украины это уже не теоретический вопрос. Наши операторы тестируют первые зоны покрытия 5G в трех городах, и в ближайшие годы технология станет новой реальностью.

Игры — это не просто картинка. Это сложные системы, где физическое действие должно мгновенно оцифровываться.

В стандартных облачных архитектурах такой цикл занимает 50–100 мс только для подтверждения действия. Звучит как незначительная величина, но стоит учитывать, что человеческое восприятие «мгновенности» нарушается примерно на уровне 40 миллисекунд.

Пользователи требуют скорости — это уже не просто мечта руководства. Поэтому любая платформа, игнорирующая это, отдает свою аудиторию конкуренту, который уже позаботился о скорости.

И здесь на сцену выходят 5G и граничные вычисления.

Вместо того чтобы гонять данные через серверы за тысячи километров, лучше использовать граничные вычисления. Это как микроцентры обработки данных прямо рядом с пользователем — в 20–50 км. Они локально принимают ставки и транслируют видео, устраняя лишние задержки.

В сочетании с базовой задержкой 5G, составляющей примерно одну миллисекунду, общая сквозная обработка сокращается до 10–40 мс. Эффективность повышается на 65–80%.

Фактически мы говорим о разнице между продуктом, который похож на видеозвонок с задержкой, и продуктом, который похож на реальную встречу, где все происходит бесшовно.

Кто уже использует 5G для улучшения игр

Такие ведущие iGaming-провайдеры, как Playtech и Evolution Gaming, уже используют технологии 5G, чтобы улучшить пользовательский опыт по всему миру.

Студии Playtech расположены по всей Европе и за ее пределами. Они используют инфраструктуру, оптимизированную для 5G, для трансляций в формате HD с нескольких ракурсов и почти мгновенного подтверждения действий. Благодаря этому мобильная версия игры ощущается так же динамично, как и реальная.

Evolution AB идут еще дальше, тестируя граничные вычисления на практике. Это позволяет снизить задержку до рекордных 20 мс. В результате пользователи видят все синхронно, а виртуальные комнаты с дополненной реальностью на платформах вроде DraftKings работают без тормозов.

Таким образом, эта технология не является теоретической, а уже представляет собой конкурентное преимущество в современных гонках iGaming.

Какие новые продукты могут появиться благодаря возможностям 5G

Исследования показывают, что на платформах, которые уже используют 5G и граничные вычисления, количество жалоб, связанных с задержками, сокращается до 97%, а количество прерванных сессий снижается примерно на 34%.

Если вы когда-либо работали в сфере разработки продуктов, то знаете, что сокращение оттока клиентов на треть — это показатель, который меняет траекторию развития компании. Когда задержки исчезают, появляются совершенно новые категории продуктов.

Например, многокамерные прямые трансляции — возможность переключаться между видом сверху, крупным планом и широкоугольным видом в режиме реального времени. И все это в разрешении 4K, без задержек.

Совсем скоро в обороте появится более миллиарда устройств с поддержкой 5G. Смартфон становится жизнеспособной платформой для экспериментов, которые раньше требовали настольного компьютера или специального оборудования. И iGaming станет одним из ключевых бенефициаров этого прогресса.

Поспорим со скептиками

Некоторые эксперты отмечают, что покрытие 5G во многих регионах остается неравномерным. И неизвестно, как быстро будет покрыта, например, Украина.

Другие предупреждают, что периферийная инфраструктура требует огромных капиталовложений, а большинство онлайн-пользователей играют в простые игры, где задержка менее секунды чаще всего не имеет значения.

Все эти утверждения по-своему верны.

Но одна из ключевых причин в том, что пользовательский опыт сложных игр пока недостаточно хорош, чтобы оправдать высокую цену.

Пользователи терпят простые игры, потому что они хорошо работают на существующей инфраструктуре. Если же появится возможность играть в реальном времени с эффектом бесшовной реальности и доступом буквально из кармана (на смартфоне, планшете), мы можем стать свидетелями того, как спрос изменится.

Для сравнения приведу пример Netflix — стриминг не просто оцифровал телевидение, но и породил совершенно новые форматы контента.

Кроме того, инвестиции в инфраструктуру служат целям, выходящим далеко за рамки iGaming. Узлы граничных вычислений могут поддерживать телемедицину, автономные транспортные средства и Интернет вещей.

Что дальше

Планы на будущее уже понятны. Благодаря обработке данных рядом с пользователем исчезнут задержки, из-за которых предыдущие AR-игры выглядели неуклюже и неубедительно.

Динамическая персонализация на основе искусственного интеллекта — корректировка бонусов, рекомендаций по сложности в режиме реального времени на основе поведения пользователей и системы выявления мошенничества. А также локальная обработка данных, которая сохраняет данные в пределах географических границ, упрощая соблюдение нормативных требований.

Тактильная обратная связь, связанная с результатами игры.

Пространственный звук, который меняется в зависимости от виртуального положения пользователя. Реалистичная VR-среда, транслируемая через обычные наушники.

Каждое из этих решений требует минимальной задержки, которую могут обеспечить только 5G и граничные вычисления.

Больше всего в этом сдвиге впечатляет его невидимость для конечных пользователей. Они просто будут видеть, что игра работает правильно — что движения на экране соответствуют реальным, а весь опыт настолько идеален, что можно полностью забыть о существовании технологии.

Именно это и является настоящим технологическим достижением. Ведь лучшая инфраструктура — это та, о которой пользователь никогда не задумывается.

