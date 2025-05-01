6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies

6 мая в Киеве состоится InfoSec Ukraine 2025 – масштабная конференция о кибербезопасности, которая соберет более 800 участников и спикеров со всего мира. Событие объединит международный опыт, передовые технологии и профессионалов в сфере информационной и кибербезопасности. Партнерами конференции стали известные международные компании, в том числе Dell Technologies.

В партнерском тексте рассказываем, почему не стоит пропускать этот ивент.

Об InfoSec Ukraine 2025

InfoSec Ukraine 2025 соберет владельцев бизнеса, специалистов по кибербезопасности, представителей госсектора, новаторов и не только. Конференция продлится с утра до вечера. В программе – панельные дискуссии, выступления настоящих звезд индустрии, практические воркшопы и нетворкинг с украинскими и международными экспертами.

За один день гости конфы получат практические знания, которые можно будет использовать ежедневно. Им расскажут, какие бывают атаки и как происходят, какие ошибки чаще всего допускают бизнесы при защите, а также какие преступные группировки и ПО существуют и как им эффективно противодействовать.

«InfoSec Ukraine 2025 соберет в одном месте особый контент, инсайты, кейсы и тренды от украинских и мировых специалистов. Именно здесь, на InfoSec Ukraine, можно получить инструменты, которые должны быть у каждого современного бизнеса в наших условиях. Поэтому советуем не пропускать это событие», – добавляют организаторы.

Dell Technologies – партнер InfoSec Ukraine 2025

Dell Technologies является одним из основных партнеров InfoSec Ukraine 2025. Компания активно поддерживает украинский бизнес и предоставляет ему современные решения.

В рамках конференции эксперты Dell расскажут, как защищать критическую инфраструктуру, а также обсудят, как их технологии помогут укрепить киберустойчивость украинского бизнеса во время гибридных угроз. «Партнерство с InfoSec Ukraine 2025 подчеркивает стратегическую роль Dell в поддержке цифровой безопасности и развития IT-сферы Украины», – говорят организаторы.

Среди спикеров от Dell Technologies – Ирина Волк, генеральный менеджер компании в Украине, Молдове и Кавказском регионе, и Юрий Донченко, руководитель департамента по развитию систем резервного копирования и защиты от киберугроз в Украине, Молдове, Кавказском регионе и Центральной Азии.

Ирина Волк примет участие в панели «Реагирование на инциденты под обстрелом: украинский подход к угрозам в реальном времени». Во время дискуссии участники поделятся практическим опытом, как реагировать на инциденты в экстремальных условиях и какие есть стратегии быстрой локализации угроз. А еще обсудят взаимодействие частного и государственного секторов, а также уроки, которые могут усилить киберустойчивость во всем мире.

Юрий Донченко выступит с темой «Последняя линия обороны для ваших данных. Защита и анализ резервных копий от киберугроз». Во время сессии он расскажет, как поможет построение устойчивой среды резервного копирования в сочетании с современными инструментами обнаружения угроз.

Как попасть на InfoSec Ukraine 2025

Больше о возможностях, открывающихся на InfoSec Ukraine 2025 – нетворкинг со спикерами, инсайты и практические советы от ведущих экспертов – можно узнать по ссылке.

На этом же сайте доступна регистрация на событие и билеты – в категориях Standard и Premium. Формат Premium предлагает расширенные возможности для нетворкинга, видеозаписи всех сессий с доступом на один месяц, доступ к премиум-лаунжу, где кроме владельцев премиум-билетов будут присутствовать спикеры мероприятия.

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