Два года обучения позади: в IT-университете Neoversity состоялся первый выпуск магистров по программе Master of Science in Computer Science. Выпускники получили дипломы европейского образца, признаваемые в 50+ странах мира, и создали реальные проект-стартапы.

В партнерском материале рассказываем, как было построено обучение, какие именно проекты представили выпускники и кто их поддержал.

Как выглядел путь выпускников Neoversity

Большинство студентов пришли сюда уже с опытом: Middle-разработчики, Senior-инженеры, тимлиды. Для кого-то это был путь к расширению стека, для других — шаг в сторону CTO или возможность реализовать собственную идею.

«Несмотря на то, что я более семи лет в ИТ и многое в программе было знакомо, тем не менее, узнал и много нового. Особенно это касалось soft-skills. Когда у тебя есть семья, работа и собственные проекты, эти два года становятся настоящей тренировкой дисциплины. И в то же время я почувствовал поддержку и ценность людей рядом», — делится Артём Подмасков, выпускник Neoversity и Senior Frontend Engineer в Qneiform.

За время обучения студенты прошли 16 учебных модулей и 190 лекций, выполнили почти 200 домашних заданий и провели в LMS более 770 часов. Программа охватывала Fullstack Development (React, Node.js, Python, React Native), а также блоки по Machine Learning, Deep Learning, Applied AI и Data Science.

Каждый студент создал более 10 индивидуальных и командных проектов, сформировав портфолио уровня Senior+.

«Обучение в магистратуре дало мне сильный буст. Я не знал, чего ожидать, когда поступал в университет. Я уже работал и сомневался, нужно ли это мне, — делится Никита Зеленяк, выпускник Neoversity и Web Developer UI/UX в Chartwell Retirement Residences. — Но с каждым новым модулем, который мы проходили, я внедрял это в свою работу, и за два года в компании получил три повышения».

Финалом двухлетней подготовки стали дипломные проекты — готовые стартапы с бизнес-стратегией, планом развития и последующих обновлений. Каждый из них решает конкретные проблемы и уже сегодня может выходить на рынок.

Качество проектов оценивали приглашённые инвесторы, такие как Богдан Свиридов (Horizon Capital, u.ventures), Антон Чёрный (CEO GoIT, ректор Neoversity), а также преподаватели ИТ-университета Neoversity Татьяна Тарасович (Team Lead Frontend & Design Neoversity), Юрий Кучма (Director of backend programs GoIT, PhD в инженерных технических науках).

Подробнее об IT-университете Neoversity и обучении можно узнать по ссылке

Какие проекты представили магистры Neoversity

Более 76% студентов — Middle и Senior+ специалисты, которые работают в Google, Meta, Microsoft, Intel, IBM и других глобальных компаниях. Магистратура для них стала возможностью масштабировать карьеру, расширить стек и реализовать собственные идеи через работу над реальными проектами.

«Очень понравилось в магистратуре то, что есть командные проекты. Это круто, когда у тебя есть практика работы в команде, ты можешь быть и тимлидом, и скрам-мастером, и просто писать код, а главное — видеть, как другие люди коммуницируют между собой», — рассказывает Роман Онищенко, амбассадор и студент Neoversity, Senior Software Engineer в N-iX.

Эта командная динамика проявилась и в дипломных стартапах. Например, социальная платформа для геймеров, созданная командой Антона Кашникова, Никиты Зеленяка, Алексея Кочурова и Виктора Машики. Приложение для командного взаимодействия геймеров объединяет всё необходимое для сообществ: клановые чаты, посты, стримы и любимые игры в одном пространстве.

«Основная проблема, которую мы выявили, заключается во фрагментации игрового опыта. Геймеры вынуждены использовать разные сервисы одновременно, чтобы объединиться и начать играть в одну игру. Это усложняет коммуникацию и поиск сообщества вокруг одной игры. Мы нашли решение и решили объединить всё в одном приложении», — объяснил Никита Зеленяк.

Представленные студентами проекты охватывают разные сферы и решают актуальные проблемы общества. Среди них: сервис для поиска жилья для ВПО, система искусственного интеллекта для автоматизации работы техподдержки, интеллектуальное расширение браузера для защиты персональных данных, социально-экологическая платформа для сокращения пищевых отходов малого бизнеса и другие.

Артём Подмасков, например, решил улучшить качество жизни людей, страдающих пищевыми аллергиями. Каждый поход в супермаркет для них — это квест: внимательно читать мелкий шрифт на упаковках, рисковать здоровьем из-за неточного маркирования или скрытых ингредиентов. Артём создал мобильное приложение для выявления аллергенов. Достаточно отсканировать продукт камерой, и система сразу подскажет, какие ингредиенты представляют риск.

Neoversity готовит специалистов с фундаментальным образованием и helicopter view — тех, кто умеет видеть картину шире, способен управлять командами, запускать стартапы, масштабировать проекты и принимать стратегические решения.

Дипломный проект Евгения Безеги, Senior Software Engineer в SAP LeanIX и сооснователя mypie.app — пример именно такого подхода. В большинстве музыкальных сервисов зарабатывает лишь 1% артистов, остальные получают незначительные отчисления. Евгений предложил альтернативу: систему микродонатов, через которую слушатели напрямую поддерживают исполнителей, а музыканты получают стабильный доход. Для реализации он выбрал проверенный стек — React, MongoDB, Vite и Express, который легко масштабируется и интегрируется с AI.

«Для меня это больше про будущее музыки. Когда талантливые артисты не могут зарабатывать, мы теряем разнообразие, инновации, следующее поколение музыки. Текущая система плохо работает, если ты не входишь в 1% успешных музыкантов», — отметил Евгений Безега, выпускник Neoversity, Senior Software Engineer в SAP LeanIX, сооснователь и CTO mypie.app.

Как устроена магистратура Neoversity

Магистратура Neoversity — это европейская степень Master of Science in Computer Science, признанная в 50+ странах мира (стандарт EHEA, 90 ECTS). Программа создана в партнёрстве с европейским учебным заведением Woolf. В настоящее время образование в Neoversity получают более 1300 студентов. Направления обучения: AI & Machine Learning, Software Engineering & AI, Cybersecurity & AI, Human-Computer Interaction & Design.

Это магистратура для тех, кто уже сделал карьеру в ИТ, но чувствует, что пришло время для нового уровня. Если вы застряли на позиции и стремитесь к профессиональному росту, более высокому доходу, хотите структурировать знания, расширить стек или реализовать собственный стартап — Neoversity создаст для этого условия. А европейский диплом откроет двери к позициям в международных компаниях.

Что предлагает онлайн-магистратура Neoversity:

100% онлайн-формат с гибким графиком — легко совмещать с работой и семьёй. Старт групп каждые три месяца.

2250 часов практики и более 10 проектов в портфолио, включая диплом-стартап.

80% практики на проектах: индивидуальных и командных, моделирующих работу реальных ИТ-команд.

Преподаватели — Senior+ специалисты из Google, Meta, Netflix, Microsoft, Ciklum, EPAM.

Дополнительные официальные модули от Oxford University в программе.

Карьерный Центр: индивидуальный план развития на 2 года, помощь с профессиональными соцсетями, резюме и достижением карьерных целей.

IT English и Speaking club — повышение уровня английского без дополнительных курсов.

76% студентов — Middle, Senior и Lead: вы учитесь в среде сильных коллег.

Постоянная грантовая программа, покрывающая 40% стоимости обучения для амбициозных студентов. В 2025 году грантовое финансирование получили уже более 250 студентов.

Подробнее о магистратуре и грантовой программе по ссылке.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.