9 всемирно известных IT-компаний с украинскими корнями

Украинский ИТ-сектор сегодня — это не просто серьезное экономическое явление, а настоящая история человеческого таланта, который проложил себе путь от условных небольших украинских офисов до кабинетов Кремниевой долины. За каждым успешным приложением и компанией стоят конкретные люди — украинцы, с их мечтами, бессонными ночами и моментами озарения, когда рождались решения, изменившие жизнь миллионов.

Наши разработчики не просто писали код — они создавали мосты между культурами. Когда американский студент пользуется украинским продуктом для учебы, японский любитель котов радуется новому приложению, а по всему миру люди рассчитываются криптовалютой — происходит нечто большее, чем просто коммерция.

В нашей партнерской подборке собраны десять таких историй об ИТ-компаниях с украинскими корнями. Это истории о людях, которые начинали с малого, но мечтали о большом. Некоторые из этих компаний сегодня имеют офисы по всему миру, но в их успехе все еще чувствуется что-то очень украинское — наша особая смесь амбициозности, креативности и несгибаемости, которая помогает нам творить чудеса даже в самые трудные времена.

Grammarly

Созданный в 2009 году тремя украинцами сервис Grammarly помогал с английской грамматикой. Вряд ли тогда его основатели думали, что их идея перерастет в гиганта мирового масштаба. Сначала Grammarly был простеньким веб-сервисом, а сейчас это целая платформа с искусственным интеллектом, которая не только исправляет ошибки, но и анализирует стиль, тон и даже настроение текста.

Главный офис компании сейчас находится в Сан-Франциско, но есть и в Киеве, Нью-Йорке и Ванкувере. Ежедневно сервисом пользуются десятки миллионов людей, в основном западная аудитория. А с недавнего времени Grammarly интегрировал генеративный ИИ, поэтому теперь можно не только редактировать текст, но и создавать его. Компания также известна своей поддержкой Украины во время войны.

SoftServe

История SoftServe началась с небольшой команды энтузиастов, собравшихся в 1993 году, и выросла в многотысячную корпорацию с офисами в США и Европе. За тридцать лет компания стала свидетелем всех ключевых трансформаций мировой IT-индустрии, превратившись в одну из крупнейших украинских технологических корпораций. Эта эволюция показывает органическое, а не механическое масштабирование, где каждый новый офис становится продолжением развития людей.

SoftServe работает в медицине, розничной торговле, логистике и финансовых технологиях. Такая широта компетенций обеспечивает стабильность даже в периоды экономической турбулентности, ведь спад в одной сфере компенсируется ростом в другой.

В контексте современного украинского IT-сегмента SoftServe представляет собой архетип мудрой стабильности. Это компания, которая изменила само понятие аутсорсинга — от механического выполнения задач до партнерства, где украинский технологический опыт становится культурным капиталом, способным обогащать глобальные проекты.

WhiteBIT

WhiteBIT — крупнейшая европейская криптобиржа по трафику, была основана в 2018 году командой из Харькова и быстро стала технологическим лидером в сфере цифровых финансов.

Биржа предоставляет широкий спектр услуг: спотовая, маржинальная, фьючерсная торговля криптовалютами, а также пассивный доход через криптодепозиты WhiteBIT Earn. Кроме того, у биржи есть собственный токен WBT, курс которого вырос на 300% за последний год.*

Платформа выделяется продвинутыми инструментами для новичков и опытных трейдеров, а также своими стандартами безопасности. Так, WhiteBIT стала первой биржей, достигшей наивысшего уровня криптовалютной безопасности в мире, получив сертификат Cryptocurrency Security Standard (CCSS) Level 3.

Вся экосистема W Group, которая включает эквайринговое решение для криптоплатежей Whitepay, платформу для покупки CS2 скинов white.market и собственный блокчейн Whitechain, насчитывает более 35 миллионов клиентов из 150 стран.

MacPaw

Киевская компания MacPaw появилась в 2008 году и сразу пошла по пути, который тогда казался рискованным — созданию утилит исключительно для Mac и iOS. И этот риск полностью оправдался.

Их CleanMyMac стал культовым продуктом для оптимизации macOS. А настоящим прорывом стал Setapp — подписочный сервис, который открывает доступ к десяткам приложений за одну ежемесячную оплату. Это существенно изменило подход к монетизации ПО.

Сегодня команда насчитывает около 500 человек и более 5 миллионов пользователей. MacPaw активно сотрудничает с Apple и часто одной из первых внедряет поддержку новых функций.

Ajax Systems

Ajax Systems основана в 2011 году и фокусируется на беспроводных системах безопасности с собственным протоколом Jeweller, который обеспечивает стабильность и скорость передачи данных.

Продукты Ajax просты в установке, стильны и при этом максимально эффективны. Это не те «коробки с антеннами», которые сложно подключить, а продуманные гаджеты с минималистичным, даже аскетичным дизайном и управлением через мобильное приложение.

Компания производит в Украине хабы, датчики движения, дыма, воды, разбития стекла, системы видеонаблюдения. Ее решения экспортируются в более чем 100 стран и считаются одними из лучших в Европе.

Genesis

Genesis появилась в 2008 году. Это не просто компания, а целая экосистема: и бизнес-инкубатор, и акселератор, и венчурный фонд. Команда разработала собственную систему метрик, чтобы быстро определять перспективность проектов и решать, стоит ли их развивать дальше.

Именно в рамках Genesis родились такие известные продукты, как BetterMe (фитнес-приложения) и Headway (саморазвитие). Благодаря системному подходу Genesis имеет значительно более высокий процент успешных проектов, чем большинство классических инкубаторов.

Petcube

Киевская компания Petcube стартовала в 2013 году и сразу попала в сердца многих владельцев животных. Идея проста: как оставаться на связи с питомцем, если ты далеко?

Компания выпускает устройства с видеостримингом, интерактивными играми и автоматической раздачей лакомств. А мобильное приложение позволяет не только наблюдать, но и получать аналитику активности питомца и даже делиться видео с друзьями.

Petcube уже привлекла более 14 млн долларов инвестиций и сотрудничает с международными зоозащитными организациями.

Glovo

Glovo известна как испанская компания, но важную роль в ее развитии сыграли украинские специалисты и сооснователи. Именно они создавали технологическую основу сервиса.

Glovo фактически изобрела модель «все по запросу»: от доставки еды до покупки любых товаров. Украинская команда занималась алгоритмами логистики и мобильными приложениями, которые сегодня координируют работу тысяч курьеров в сотнях городов мира.

Неудивительно, что Glovo стала одной из самых быстрорастущих платформ в Европе и Латинской Америке, да и в Украине о ней знают практически все.

Readdle

Украинская компания Readdle имеет штаб-квартиру в Киеве и создает приложения для iOS, которые ценят за качество и простоту.

Она выпускает немного продуктов, но старается сделать каждый из них лучшим в своей категории. Среди них — PDF Expert (профессиональный редактор PDF-файлов), интеллектуальный почтовый клиент Spark, файловый менеджер Documents, календарь с поддержкой задач и напоминаний Calendars, приложение для сканирования документов Scanner Pro, а также решение для управления рабочими процессами Fluix.

Команда много инвестирует в дизайн, UX-исследования и тестирование. В результате пользователи получают инструменты, которые реально упрощают жизнь. Readdle доказывает, что даже на переполненном рынке мобильных приложений можно выделиться, если делать ставку на качество.

* обратите внимание, что прошлые показатели монеты не гарантируют роста в будущем