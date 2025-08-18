Active 12 Pro – новый защищенный 5G-планшет от Blackview, обладающий функцией проектора 120 дюймов. Обзор

Blackview официально объявляет о мировой премьере – Active 12 Pro. Это прочный планшет 5G, оснащённый встроенным проектором DLP с автофокусом 200 люмен и разрешением 1080P. Этот гаджет пригодится профессионалам, которые постоянно находятся в движении или работают «в поле», а также любителям активного отдыха. Новый гаджет также обладает флагманской производительностью, интегрирован искусственным интеллектом и готов работать круглосуточно.

В партнёрском материале рассказываем подробнее.

Прочность

Разработанный для экстремальных условий, Active 12 Pro превосходит стандарты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Он станет отличным помощником в самых разных условиях – будь то строительные площадки, работа с морозильным оборудованием или задания в жарких районах.

Производитель предусмотрел усиленные углы, противоударные буферы и устойчивость к падениям с высоты от 1,5 до 12 метров. Планшет выдерживает давление до 2,2 тонны, работает при температурах от -20 °C до 60 °C и имеет огнеупорный корпус, соответствующий стандарту UL94. Также здесь установлен прочный дисплей Gorilla Glass 5 и внутренняя конструкция, защищённая от электростатического разряда.

Встроенный проектор

Планшет оснащён встроенным проектором 200lm 1080P, поэтому с ним можно просматривать видео, фото и презентации в любом месте и в любое время. Одно касание – и вы легко спроецируете 120-дюймовый экран с насыщенными цветами и чёткими деталями. Подойдут даже неровные поверхности вроде палаток, скал или панели автомобиля. Благодаря автофокусу, специальному интерфейсу приложения для проекции и другим функциям он отлично подходит для обмена чертежами, учебными материалами или фильмами в полевых условиях и где угодно. Кроме того, гаджет поддерживает Widevine L1 для потоковой передачи FHD.

Автономность

Active 12 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 30 000 мА·ч (+ быстрая зарядка 120 Вт), который обеспечивает до 112 дней в режиме ожидания и обратную зарядку других устройств. Также планшет имеет фонарик мощностью 400 люмен – он пригодится в тёмных условиях, при чрезвычайных ситуациях или ночью без электроснабжения.

Чипсет

Гаджет работает на базе передового 4-нм чипсета MediaTek Dimensity 7300 5G с 4,5 TOPS APU 655 AI-процессором. Поддерживает до 48 ГБ оперативной памяти (16 ГБ + 32 ГБ расширения) и 1 ТБ памяти (с возможностью расширения до 3 ТБ). Это обеспечивает плавную многозадачность и отличную производительность, независимо от того, работаете ли вы со сложными программами или ведёте удалённую командную работу.

Съёмка

Для съёмки планшет оснащён 108-мегапиксельной основной камерой Samsung® AI с технологией Nona-Pixel Plus. С ней вы сможете делать чёткие снимки даже при слабом освещении.

А 50-мегапиксельная фронтальная камера идеально подходит для видеозвонков или удалённой отчётности. Благодаря инструментам искусственного интеллекта можно редактировать фото в один клик и выполнять автоматическую ретушь.

Дисплей и звук

11-дюймовый 2K-дисплей имеет яркость 650 нит, адаптивную частоту обновления 90 Гц и сертификат TÜV SÜD о низком уровне синего света – он подтверждает безопасный просмотр на солнце или при слабом освещении.

Двойные динамики BOX с Smart PA обеспечивают захватывающий звук, а режим PC Mode 2.0, поддержка многоконного режима и стилуса превращают планшет в мобильный мощный инструмент для повышения продуктивности. Он становится идеальным гаджетом для отчётов с места событий, разметки дизайна или редактирования документов в дороге.

ПО

Планшет работает на новой DokeOS_P 4.2 на базе Android 15 и оснащён собственной разработкой Blackview – технологией Doke AI, интегрированной с DeepSeek-R1, Gemini 2.0 и ChatGPT-4o mini для глобального интеллектуального управления.

От голосовой навигации до креативных AI-приложений, таких как Hi Doki, ImageX, VidGen и Soundle – пользователи получают более отзывчивый, интеллектуальный и безопасный надёжный опыт. Кроме того, Blackview будет 3 года обновлять программное обеспечение OTA, обеспечивая долгосрочную стабильность и постоянно плавный пользовательский опыт.

Цена

С 18 по 27 августа будет действовать ограниченное предложение по эксклюзивной цене для тех, кто оформит заказ заранее: от $529,99 за версию 12 ГБ + 256 ГБ и $569,99 за флагманскую модель 16 ГБ + 1 ТБ.

Вы также можете использовать следующий код скидки для Active 12 Pro – “BSUA60”. Но учитывайте, что их количество ограничено.

Цена после использования кода скидки будет следующей:

12 ГБ + 256 ГБ: 16552.9 грн

16 ГБ + 1 ТБ: 18040.93 грн

Код скидки действует с 10:00 18 августа 2025 года.

