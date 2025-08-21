AI Cyber Forum 2025: тренды и инновации кибербезопасности от mono, MODUS X, ISSP и других

В условиях быстрого развития искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности трансформируется и требует нового взгляда со стороны киберэкспертов, IT-специалистов и бизнеса.

Уже 23 августа состоится AI Cyber Forum 2025 — бесплатный онлайн-форум от Neoversity о том, как AI меняет киберзащиту, оборонные технологии, работу бизнеса и даже подход к образованию. Мероприятие объединит более 5 тысяч специалистов, работающих на стыке искусственного интеллекта и безопасности.

На AI Cyber Forum 2025 разом із UNITED24 — офіційною фандрейзинговою платформою України — відкрито збір на відбудову освітніх просторів і облаштування укриттів у школах

Далее — пять причин, почему стоит посетить AI Cyber Forum 2025. Особенно киберэкспертам, R&D инженерам, лидерам бизнеса, Defense Tech и техническим руководителям.

Глубже узнаете о трендах AI Cyber и куда движется кибербезопасность в 2025 году

AI меняет правила игры как для киберзащитников, так и для атакующих. Понимание этих изменений дает бизнесу и специалистам конкурентное преимущество: от более быстрого выявления угроз до внедрения новых моделей защиты.

На панельной дискуссии о трендах в Cyber+AI соберутся Роман Герасименко, AI R&D Team Lead в mono, Евгений Волынко, Security Architect, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Артем Михайлов, ISSP, Zero Trust Media и Алексей Барановский, Senior Application Security Engineer, Intellias, чтобы обсудить, как искусственный интеллект влияет на цифровую безопасность, какие угрозы появляются на горизонте и готовы ли компании реагировать на атаки, происходящие почти мгновенно.

Узнаете, как украинские Defense Tech-компании задают новые стандарты киберзащиты

Война ускорила развитие технологий, которые еще несколько лет назад казались далеким будущим. Роботы на передовой, системы выявления дезинформации, аналитика с поля боя в реальном времени — всё это уже работает в Украине. На AI Cyber Forum 2025 специалисты Алексей Марховский, сооснователь и директор по продукту компании Frontline, Дмитрий Ковалевский, Head of Security Operation Center, MODUS X и Антон Тарасюк, Co-Founder и Expertise Lead, Mantis Analytics обсудят, как искусственный интеллект помогает в военных и оборонных разработках: от обработки массивов данных до автоматизации решений, спасающих жизни.

Даже если вы не работаете в сфере оборонных технологий, эти решения уже сегодня формируют стандарты киберзащиты, которые позже придут в гражданский сектор.

Чтобы стать участником форума, регистрируйтесь

Увидите другую сторону инноваций и интеграции AI в бизнес-процессы

Хакерские атаки на бизнес становятся всё сложнее и чаще. Специалист по кибербезопасности, сертифицированный Ethical Hacker, сооснователь компании A42 Сергей Сарайчиков, поделится опытом, как AI используется для выявления и остановки атак в режиме реального времени, а также как те же технологии могут стать оружием в руках хакеров.

Речь пойдет об автоматизированном фишинге, генерации дипфейков для целенаправленных атак, поиске уязвимостей с помощью AI и проектах, где AI-помощники интегрируются в процессы разработки, тестирования и поддержки, не создавая новых рисков. Вы увидите реальные примеры того, как скорость и точность реагирования определяют, успеет ли компания защитить критические сервисы.

На опыте Head of QA в EVO узнаете, как безопасно внедрять AI в продакшн, чтобы инновации не обернулись катастрофой

AI давно перестал быть футуристической идеей — сегодня он интегрируется в продакшн-процессы от разработки до аналитики. Но вместе с новыми возможностями появляется и новый фронт рисков: утечки данных, неконтролируемые решения ассистентов, уязвимости в коде, созданном или проверенном AI.

На AI Cyber Forum 2025 Святослав Логин, Head of QA в EVO расскажет, как компания внедряет AI-помощников в рабочие процессы и как избежать сценария, когда автоматизация вместо помощи создает проблемы. Эксперт поделится практическими кейсами, которые помогут бизнесу интегрировать AI без ущерба для стабильности и безопасности систем.

Узнаете, почему киберобразование невозможно без понимания технологий искусственного интеллекта

Специалисты, которые защищают цифровые системы, должны обучаться быстрее, чем появляются новые методы кибератак. Сейчас недостаточно просто знать инструменты, важно уметь мыслить как защитник и как атакующий одновременно.

На форуме Марина Евдокименко, президентка Women4Cyber Ukraine, Scientific Cyber Security Association of Ukraine и Александр Романюк, руководитель образовательного центра Neoversity расскажут, как искусственный интеллект уже интегрируют в подготовку будущих киберэкспертов: от автоматизированных лабораторий до симуляций реальных инцидентов, которые воспроизводят поведение злоумышленников.

Цифровая безопасность важна, но сегодня перед Украиной стоит еще один вызов — создать условия для безопасного и непрерывного учебного процесса. По состоянию на 2025 год, в результате полномасштабного вторжения было полностью уничтожено 217 учебных заведений, еще 1705 — повреждены. Поэтому на форуме совместно с UNITED24 – официальной фандрайзинговой платформой Украины – открыт сбор средств на критические образовательные нужды. Собранные средства пойдут на восстановление школ, обустройство бомбоубежищ и генераторы, чтобы украинские дети могли учиться без страха.

