AI Upgrade Day: как ИИ применяется уже сейчас в разработке, креативе, управлении

ИИ стремительно проникает во все сферы — от креатива до разработки. То, что ещё вчера казалось «хайпом», сегодня — привычный рабочий инструмент. Новые роли, такие как AI-креатор или промпт-инженер, уже формируют ландшафт рынка.

26 июля состоится AI Upgrade Day — практическое онлайн‑мероприятие от GoIT, которое поможет разобраться, как именно использовать ИИ для повышения собственной эффективности. В фокусе — прикладные решения для IT‑специалистов, менеджеров, фрилансеров, креаторов и малого бизнеса.

В партнёрском материале рассказываем, как получить максимум пользы от участия в событии: какие сцены выбрать, каких экспертов послушать и как ИИ поможет решать повседневные задачи.

1. Для фрилансеров и IT‑специалистов

ИИ меняет не только способ работы, но и открывает доступ к сферам, ранее считавшимся закрытыми. Сегодня даже те, кто никогда не писал код, могут создавать сайты, приложения, ботов — благодаря no-code решениям и генеративным AI-инструментам.

Опыт использования ИИ на разных этапах разработки — от создания прототипов до ускоренного тестирования и запуска — в блоке AI for IT представит Владимир Мельник, Director of Engineering в GoIT.

2. Для маркетологов, менеджеров, предпринимателей

ИИ — это также и про реальную эффективность: от автоматизации процессов до роста продаж. Если вы управляете проектами, строите бизнес, отвечаете за развитие — внедрение интеллектуальных агентов поможет сэкономить время, сосредоточиться на стратегии и ускорить принятие решений.

Об этом расскажет блок AI for Work с Алексеем Минаковым — консультантом по генеративному ИИ. Его опыт охватывает сотрудничество с Минцифры, банками и бизнесами разных масштабов. Алексей покажет, как использовать ИИ для автоматизации маркетинга, управления проектами и клиентских коммуникаций.

3. Для тех, кто создаёт контент: креаторов, SMM‑специалистов, дизайнеров

Искусственный интеллект — это не только про технологии, но и про возможность делать больше и креативнее без дедлайнов и выгорания. Если раньше на одно видео уходили месяцы, то с ИИ можно справиться за 5 часов.

Как это работает, расскажет Мария Гриценко, AI‑креатор в блоке AI for Content. Вы узнаете, как тестировать идеи, находить лучшие, начинать фриланс или запускать side‑проекты.

Участие бесплатное после регистрации на сайте.

4. Для тех, кто хочет использовать ИИ ежедневно

Умение правильно формулировать запросы, автоматизировать рутину и оптимизировать день с ИИ — новая цифровая грамотность.

В блоке AI for Life Анна Зайцева, эксперт по Big Data и ИИ в «Киевстар», и Иван Лапа, инженер Netflix, поделятся, как ИИ встроен в их рабочие и повседневные процессы. О применении ИИ на войне расскажет Иван Мельничук, офицер Госпогранслужбы Украины, бывший Director of Engineering.

К разговору присоединится Дарья Шаповалова, соосновательница DRESSX — лидера цифровой моды. Она расскажет, как ИИ помогает создавать прибыльные стартапы и индустрии будущего. DRESSX — пример успешного стартапа, собравшего $17 млн инвестиций.

Во время события GoIT представит линейку новых AI‑продуктов, которые ускоряют карьерный рост в 90% современных профессий. Среди них — AI Content Maker, курс для контент‑креаторов, тимлидов и гипотез‑тестеров.

Когда: 26 июля в 11:00. Где: онлайн‑формат. Участие бесплатное после регистрации на сайте.

