BankPay от Portmone: как в Украине работает концепция открытого банка

То, что ещё вчера в онлайн-расчётах считалось инновацией, сегодня воспринимается как обыденность. Именно поэтому растут требования к скорости и простоте транзакций. Пользователи хотят оплачивать в несколько кликов – без лишних подтверждений или ввода реквизитов. И финтех отвечает на этот запрос, предлагая решения, которые делают платежи ещё удобнее.

Чем меньше шагов в процессе оплаты, тем лучше опыт. BankPay от Portmone именно так и работает, убирая лишние действия. В партнёрском материале разбираемся, как функционирует сервис и почему его можно считать следующим шагом в эволюции онлайн-переводов.

Простые платежи со счёта на счёт: как работает BankPay

BankPay – это разработка Portmone, которая работает по распространённому в Европе принципу account to account (IBAN to IBAN). Оплата происходит напрямую: деньги списываются со счёта плательщика и поступают на счёт получателя. Плательщику нужно лишь отсканировать QR-код или перейти по ссылке и подтвердить транзакцию в банковском приложении. Вводить вручную данные карты и проходить дополнительные проверки не требуется. Обмен реквизитами проходит автоматически, а инициирование операции занимает всего несколько секунд.

Технология соответствует стандартам QR-кодов Нацбанка и стала одним из первых примеров интеграции такого уровня в Украине. Другие похожие решения на локальном рынке пока лишь тестируются.

Что даёт концепция открытого банка

В широком контексте BankPay логично связан с концепцией Open Banking, которая официально заработала в Украине 1 августа 2025 года. Она позволяет пользователям объединять управление всеми своими счетами в одном приложении, а финтех-компаниям – создавать новые сервисы на базе открытых API.

В Европе такая модель используется ещё с 2018 года. Для Украины внедрение открытого банкинга является важным элементом интеграции с SEPA (Single Euro Payment Area) – единая зона платежей в евро, которая упрощает и ускоряет выполнение банковских переводов в странах ЕС и государствах Европейской экономической зоны. и присоединения к ЕС, что будет способствовать выводу онлайн-платежей на новый уровень.

Специалисты Portmone ещё до запуска Open Banking готовились к изменениям на финтех-рынке: отслеживали международные практики, участвовали в обсуждениях и тестировали новые форматы расчётов. Именно BankPay в своё время позволил понять будущие возможности концепции открытого банкинга и стал своеобразной промежуточной ступенью к более масштабной трансформации.

Как быстро оплатить коммуналку или интернет с помощью BankPay

С появлением нового платёжного метода оплата коммунальных услуг и домашнего интернета стала ещё удобнее. Богдан Кривенко, CMO Portmone, отмечает: с начала 2025 года количество транзакций с использованием BankPay выросло на 275%. Наибольшая доля платежей приходится на телеком – интернет и телевидение. Сейчас на сайте Portmone с помощью BankPay могут оплатить счета или услуги клиенты более чем 240 компаний, и этот список будет расти.

Итак, расчёты теперь происходят за считанные минуты в несколько простых шагов:

Перейдите на страницу поставщика услуги, счёт которого нужно оплатить. Среди предложенных способов оплаты выберите BankPay. Выберите операционную систему вашего устройства – iOS или Android , а также банк, приложение которого установлено на вашем смартфоне. Если проводите оплату с ПК, отсканируйте телефоном QR-код, сгенерированный системой. Если оплата осуществляется с мобильного, после выбора банкинга система сразу откроет соответствующее приложение. Выберите счёт или карту, с которой будут списаны средства, и выполните транзакцию. Заметим, что опции выбора оплаты зависят от банкинга клиента.

Никаких реквизитов вводить не нужно, так же как и проходить дополнительную аутентификацию. Если вы не зарегистрированы или не авторизованы на платформе, вам нужно лишь указать номер лицевого счёта и email для получения квитанции. Авторизованным пользователям всё это делать не требуется.

Как BankPay упрощает жизнь

Новый платёжный метод от Portmone даёт пользователям целый ряд неоспоримых преимуществ.

Простота. При выборе перевода с IBAN на IBAN реквизиты и платёжные данные заполняются автоматически. Совершая транзакцию, вы сможете видеть баланс счетов и выбрать карту, на которой точно хватит денег для оплаты.

Экономия времени. Так как система не требует подтверждения через 3D Secure, операция проходит максимально быстро.

Платежи без лишних затрат. При оплате через BankPay комиссия не взимается, что позволяет экономить.

Удобство без компромиссов. Метод позволяет оплачивать счета без необходимости заполнять реквизиты вручную, что снижает вероятность ошибок при копировании или вводе данных. Дополнительный плюс – меньший риск отклонения платежей из-за банковских ограничений.

Что нужно знать, выбирая оплату через BankPay

Если вы ещё не пользовались BankPay, но решили попробовать этот метод для платежей напрямую со счёта на счёт, обратите внимание на эти важные моменты.

Комиссия. Portmone не взимает комиссию за перевод в пользу коммунальных компаний или интернет-провайдеров. Однако некоторые банки-эмитенты могут взимать дополнительные средства.

Поддержка банков. Не все украинские банки работают с QR-кодами. Пока таких около 20, среди них – monobank, «ПриватБанк», ПУМБ, OTP Bank и Sense Bank.

Время зачисления. Деньги поступают на счёт компании примерно в течение 20 минут.

Доступность. BankPay на Portmone работает и для анонимных, и для авторизованных пользователей. Метод подходит для пополнения домашнего интернета и оплаты единичных счетов от коммунальных компаний. Массовые платежи пока не поддерживаются.

Возможность оплачивать счета за коммуналку и интернет без карточных реквизитов – это только начало. Список поставщиков и услуг постепенно будет расширяться, но уже сегодня пользователи могут оценить скорость, простоту и безопасность нового способа оплаты. BankPay делает регулярные расчёты намного удобнее и значительно экономит время.

