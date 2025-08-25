Беспроводные пылесосы Dreame для домов, квартир и не только. Топ-7 популярных моделей со скидками

Современные роботы-пылесосы давно вышли за рамки простой сухой уборки. Сегодня это инновационные устройства с навигацией на основе искусственного интеллекта, автоматической очисткой швабр, которые могут поддерживать чистоту в квартире или доме неделями без вмешательства человека.

В этом партнерском материале рассказываем о 7 топовых моделях роботов-пылесосов от Dreame. Разбираемся, что подойдет для просторного дома, что — для компактной квартиры, а что — для тех, кто хочет просто забыть об уборке на месяцы вперед.

Робот-пылесос Dreame D20 Ultra — это универсальный помощник для поддержания идеальной чистоты в доме. Благодаря мощной системе всасывания и технологии Vormax он одинаково эффективно справляется как с сухой уборкой, так и с мытьем пола. Устройство подходит для просторных квартир и даже многоуровневых домов, делая процесс уборки максимально простым и удобным.

Особенности Dreame D20 Ultra:

Система Vormax с мощностью всасывания 13 000 Па.

Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч: пылесос может убирать большие помещения без подзарядки — до 180 минут автономной работы в зависимости от режима.

Интеллектуальная технология Pathfinder позволяет роботу не пропускать ни одного участка.

После каждой уборки робот самостоятельно очищает контейнер для мусора на базе, моет и сушит мопы.

Полноценная мойка пола двумя вращающимися мопами.

Dreame X50 Ultra Complete — это флагманский робот-пылесос с мощностью 20 000 Па, автоматической станцией 5-в-1 и продвинутой AI-навигацией.

Особенности модели:

Система VersaLift — для тщательной очистки под низкой мебелью.

Это единственный робот на рынке, который может подниматься на пороги или препятствия высотой до 4,2 см для одного уровня и до 6 см, если это два уровня (например, 1,8 + 4,2 см).

Улучшенная сухая и влажная уборка в углах и вдоль плинтусов благодаря выдвижной щетке и мопу.

Система предотвращения наматывания волос и шерсти на центральную щетку.

Возможность вести видеостриминг, наблюдать и общаться с домашними животными.

Лёгкий и удобный аккумуляторный вертикальный пылесос Dreame U10 создан для ежедневной уборки без лишних усилий. Здесь для этого есть всё: мощный бесщёточный мотор (до 18 000 Па всасывания), система фильтрации HEPA и автономность до 40 минут.

Основные преимущества модели:

Вес меньше 1.6 кг – легко держать одной рукой.

Съёмный аккумулятор, зарядка примерно за 3.5 часа.

Три режима мощности, LED-подсветка в щётке.

Подходит для всех типов полов, а также для уборки в салоне авто или на полках.

Dreame U10 отличается сверхлёгким корпусом и продуманной эргономикой – это удобное решение для быстрой уборки в небольших помещениях и труднодоступных местах. В своём классе это один из лучших вариантов по соотношению цена / мощность / удобство.

Dreame R10 PRO Aqua – беспроводной пылесос с возможностью влажной уборки, мощная, эргономичная и универсальная модель. Благодаря двигателю с мощностью всасывания до 20 000 Па и сменным насадкам устройство эффективно справляется с разным мусором, включая шерсть, волосы, пыль.

Модель сочетает функции мощного беспроводного пылесоса и мойщика полов благодаря насадке для влажной уборки, чего не хватает большинству конкурентов в этом ценовом сегменте. Такая универсальность делает R10 Pro Aqua отличным выбором для тех, кто ищет решение 2-в-1 для ежедневной чистоты.

Эта модель Dreame умеет:

Эффективно справляться с пылью, крошками и пятнами – как при сухой, так и при влажной уборке.

До 65 минут автономной работы – хватит на всю квартиру.

Удобное хранение и зарядка.

LED-подсветка – видно пыль даже под кроватью.

Беспроводной моющий пылесос Dreame H11 Core – это удобное решение для быстрой уборки любых загрязнений, сухих или влажных. Умная система подачи воды и функция самоочистки щётки помогают поддерживать чистоту в процессе работы: пол остаётся без разводов и лишней влаги.

Почему это удобно:

Одновременно всасывает мусор и моет пол – всё за один проход.

Идеален для кухни, коридора, ванной, где есть разводы, брызги или крошки.

Лёгкое управление одной рукой.

Автоматическая очистка ролика после уборки – не нужно мыть вручную.

Вес и манёвренность позволяют быстро убирать даже в труднодоступных местах.

Dreame H11 Core значительно упрощает процесс мытья полов – с ним не нужны манипуляции с вёдрами или ручная чистка. Вы просто нажимаете кнопку, а он сам моет, собирает грязь и очищается. Это самое удобное решение для поддержания чистоты в повседневной уборке без усилий.

Dreame H14 Dual – мощный моющий пылесос с функцией двусторонней очистки: может двигаться вперед и назад. Он одновременно моет и всасывает грязь, оставляя пол идеально сухим и чистым уже после первого прохода. Dreame H14 Dual – пылесос 4 в 1: устройство подходит как для мытья пола, так и для сухой уборки в обычном вертикальном или ручном режиме (салон автомобиля, поверхности мебели).

Основные преимущества:

Пылесос оснащен инновационной системой GlideWheel, которая упрощает движение устройства. В процессе уборки используются интеллектуальные алгоритмы, облегчающие движение в обратном направлении, при этом пылесос не оставляет мокрых следов. Двусторонняя уборка: очища ет как при движении вперед, так и назад.

Автоматическая очистка щётки и сушка, благодаря чему ему требуется минимум ухода после работы. Станция самообслуживания может сушить щётки в двух режимах: «Быстрая сушка» горячим воздухом за 5 минут или «Бесшумная сушка» в течение часа.

Интеллектуальный контроль количества воды и интенсивности увлажнения щётки – пылесос подстраивается под уровень загрязнения.

Тихая работа и улучшенная эргономика – идеально для жилья с детьми.

Пылесос можно раскладывать в полностью горизонтальное положение – конструкция оптимизирована так, чтобы вода не попадала в управляющий модуль. Убирать под мебелью так значительно проще.

Основная щётка оснащена светодиодной подсветкой – удобно убирать в условиях недостаточного освещения. Кроме того, светодиоды хорошо подсвечивают даже мелкий мусор на полу, и результат уборки становится лучше.

Работает автономно до 40 минут в режиме мытья пола или до 80 минут в режиме сухой уборки .

Dreame H15 Pro Heat – это инновационный моющий пылесос премиум-класса с подогревом воды до 85 °C. Горячая вода позволяет мгновенно растворять жир и сложные загрязнения, поэтому уборка становится эффективнее и быстрее. Подходит для влажной и сухой уборки одновременно, отлично справляется с кухонными пятнами и грязью после животных. Dreame H15 Pro Heat – первый из вертикальных моющих пылесосов, которым можно управлять дистанционно. Основной модуль со швабрами оснащён колёсами (система Glide Wheel), которые позволяют устройству самостоятельно двигаться по полу – удобно, если нужно убрать глубоко под мебелью.

Что делает его особенным:

Функция нагрева воды для гигиеничной уборки и удаления жира.

Система самостоятельной промывки горячей водой (100 °C) и сушки щётки тёплым воздухом (90 °C) – пылесос всегда готов к следующей уборке.

Мощный мотор и интеллектуальные сенсоры автоматически регулируют мощность.

Очистка вплотную к плинтусу – щётка почти не оставляет «мёртвых зон».

Ёмкие баки для чистой и грязной воды.

Уборка на одном заряде до 70 минут (в режиме подогрева воды работает автономно до 20 минут).

Единственный в линейке Dreame с функцией подогрева воды, обеспечивающей гигиеничную и глубокую очистку поверхностей. Инновация особенно полезна для семей с детьми или домашними животными. Эта технология делает H15 ProHeat самым эффективным решением для качественной уборки на кухне, в ванной или в коридоре.

Вывод

Линейка пылесосов Dreame в 2025 году охватывает все потребности: от лёгких беспроводных моделей до продвинутых роботов-уборщиков с полной автоматизацией.

Для базовой ежедневной уборки в небольших помещениях подойдут Dreame U10 и H11 Core – доступные, лёгкие и удобные. Если нужно сочетание сухой и влажной уборки, выбирайте R10 Pro Aqua или H14 Dual – они лучше подходят для семей и квартир среднего размера.

Премиальные решения H15 ProHeat с подогревом воды и флагманский X50 Ultra ориентированы на максимальный комфорт, гигиеничность и полную автоматизацию уборки.

В зависимости от площади жилья, типа покрытия и бытовых привычек, каждый найдёт лучший пылесос Dreame именно для себя, а служба поддержки поможет подобрать помощника под любые потребности.

