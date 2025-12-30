Сегодня для руководителя бизнеса особенно важно иметь доступ к финансам — и личным, и бизнесовым — под рукой, в смартфоне. Это про мобильность, скорость и возможность быстро реагировать на запросы по платежам и счетам в течение дня.

Когда же большинство финансовых инструментов разделены между разными сервисами или приложениями, это замедляет процессы, создаёт дополнительную нагрузку и мешает оперативно принимать решения. В результате руководитель тратит значительную часть времени на финансовую рутину — вместо того чтобы сосредоточиться на развитии бизнеса. Потребность в единой удобной среде для управления всеми счетами становится критической.

Именно поэтому в Sense SuperApp от Sense Bank теперь есть функционал для личных финансов, счетов ФЛП и юридических лиц — всё в одном месте, быстро и эффективно.

В партнёрском материале с Sense Bank рассказываем, как раздел «Мой бизнес» в Sense SuperApp высвобождает время и радикально упрощает ежедневную работу с финансами.

Когда бизнес распределён по нескольким приложениям

Для большинства бизнесов и ФЛП переключение между несколькими сервисами, приложениями или веб-кабинетами в управлении финансами до сих пор является неприятной, но нормой. В результате предприниматели не видят целостной картины личных и бизнес-финансов, вынуждены выполнять много рутинной работы: от загрузки выписок до проверки отдельных платежей и поиска нужных документов.

Для бизнеса, который работает в высоком темпе, такое жонглирование несколькими платформами и сервисами одновременно становится ощутимым барьером для комфортной и продуктивной работы. Но приложение Sense SuperApp внедрило новый подход, благодаря которому управлять финансами компаний стало проще.

Возможности раздела «Мой бизнес»

Раздел «Мой бизнес» в Sense SuperApp объединяет всё, что предпринимателям и руководителям нужно для ежедневной финансовой работы. В одном приложении — счета ФЛП и компаний, баланс и история операций, бесплатные выписки и справки, QR-коды для реквизитов и оплат. Здесь же доступны отчёты по эквайрингу, информация по торговым точкам, push-уведомления о каждой транзакции, бизнес-карта и работа с документами: отправка, подписание через «Дія.Підпис» и отслеживание статусов.

Чтобы управлять всеми счетами в одном приложении, достаточно войти в Sense SuperApp как физическое лицо. В разделе «Мой бизнес» отображается ваш ФЛП, а перейдя в «Мои бизнес-клиенты», можно увидеть счета компании или нескольких компаний.

Переход между личным и бизнес-профилем занимает два клика, а после первого входа на главном экране появляется отдельный ярлык. В результате все роли клиента собраны в одном пространстве — без нескольких приложений и веб-кабинетов.

Как функции Sense SuperApp меняют подход к ведению бизнеса

Как именно Sense SuperApp упрощает процессы, помогут понять примеры.

Доступ к счетам. Раньше, чтобы проверить счета юридического лица, руководителю приходилось заходить в отдельное приложение или интернет-банкинг — часто с ключом или дополнительной аутентификацией.

Теперь в Sense SuperApp доступ к бизнес-финансам выстроен по ролям: для ФЛП все счета и функции открыты сразу в разделе «Мой бизнес», а для работы со счетами юридических лиц достаточно перейти в раздел «Мои бизнес-клиенты» и выбрать нужную компанию. Вся навигация осуществляется в несколько кликов и позволяет мгновенно переключаться между личными и бизнес-счетами со смартфона.

Выписки. Ранее выписки нужно было формировать через веб-версию. При этом иногда загрузка занимала несколько минут.

Теперь выписки и справки формируются за секунды прямо в приложении, после чего вы отправляете их в два клика. Это значительно экономит время и упрощает работу.

Push-уведомления. В прошлом push-уведомлений для юридических лиц просто не было, так как вся инфраструктура была ориентирована на веб-кабинет. Руководители узнавали о движении средств с задержкой или через бухгалтера.

Теперь каждое движение средств мгновенно отображается на смартфоне. Не нужно ждать подтверждений или спрашивать кого-то из команды. Если поступил платёж, вы сразу увидите уведомление.

Эквайринг. Ранее данные находились в отдельной системе, а отчёты приходилось получать у бухгалтера или загружать через отдельный кабинет.

Сейчас данные собраны в разделе «Мой бизнес»: торговые точки и отчёты по эквайрингу. Если руководителю нужно проверить, сколько выручки есть за закрытый день, вся необходимая информация доступна в приложении.

Документооборот для ФЛП. Как правило, документы приходилось отправлять через email или специальные кабинеты на сайтах.

В Sense SuperApp теперь их можно отправлять прямо со смартфона и подписывать через «Дія.Підпис».

Почему изменения внедрили именно сейчас

Мобильный банкинг перестал быть дополнительной опцией и стал для бизнеса основным инструментом ежедневного управления. В условиях полномасштабной войны это приобрело особое значение. Бизнес должен работать независимо от местонахождения руководителя, графиков отделений банка или форс-мажоров.

Поэтому команда поставила перед собой задачу сделать управление бизнес-финансами таким же удобным, как управление личными средствами. И, судя по отзывам, это работает.

Но результат работы команды по-настоящему ценен. Ведь теперь клиенты ежедневно экономят время благодаря тому, что все финансовые операции ФЛП и бизнеса сосредоточены в одном приложении: без веб-кабинетов, ожидания отчётов и лишних согласований, с мгновенными push-уведомлениями, быстрым формированием выписок и возможностью подписывать документы прямо со смартфона.

