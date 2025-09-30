Сбой в работе программы, ошибка ОС, заражение вредоносным ПО, неисправность файлового менеджера или просто случайное удаление — время от времени каждый пользователь устройства Android теряет данные.

Чтобы помочь в таких ситуациях, компания Stellar ещё в 2023 году официально запустила инструмент Stellar Data Recovery for Android. И с тех пор он стал незаменимым решением для миллионов пользователей, которым нужно восстановить потерянные фото, видео, аудио и контакты со своих устройств Android.

В партнёрском материале рассматриваем подробнее преимущества Stellar Data Recovery for Android, а также узнаём, как улучшится инструмент после большого обновления, которое состоится совсем скоро.

Почему потеря данных на Android — до сих пор головная боль в 2025-м

Да, благодаря облачным резервным копиям и автоматической синхронизации, встроенным в современные телефоны, большинство важных данных можно восстановить. Но глобальная статистика потери данных свидетельствует: пользователи либо не могут получить доступ к полной резервной копии из-за ограничений облачного хранилища, либо не доверяют облачным платформам резервного копирования из-за нарушений безопасности данных и киберугроз.

Кроме того, с устройствами Android ситуация куда сложнее. Платформа всё ещё работает на разных устройствах и версиях ПО. Некоторые бренды агрессивно продвигают очистку памяти. Другие используют необычные файловые системы, которые не всегда функционируют так, как ожидается.

Из-за этого потеря данных не исчезла, а просто изменила форму. Каждый день ПО Stellar для восстановления данных Android сталкивается со следующими случаями:

Обновления системы, которые зависают во время установки и удаляют личный контент.

Ошибки или сбой программ, которые без предупреждения повреждают внутреннюю память.

Важные фотографии или файлы, удалённые по ошибке и не попадающие в папку «Корзина».

Память отображается как пустая, хотя данные всё ещё там.

Даже на внутренних форумах Google полно людей, которые пытаются, но не могут восстановить свои фото, видео или контакты, несмотря на наличие резервных копий. Эту нишу и закрывают инструменты для восстановления данных, такие как Stellar.

Почему инструмент от Stellar — незаменим для Android

Компания Stellar имеет десятилетний опыт в разработке решений для восстановления данных с магнитных лент, NAS, RAID, Windows, Mac и iOS. В 2023 году она выпустила версию для Android, чтобы решить одну из самых актуальных проблем пользователей смартфонов.

Программное обеспечение работает на ПК с Windows и может восстановить данные с 3 до 5 устройств Android с помощью одной лицензии. При этом инструмент можно скачать бесплатно и, если вам не нужно сохранять восстановленные данные — сканировать любой Android-телефон без лицензии.

Программа от Stellar сканирует внутреннюю память и восстанавливает удалённые файлы Android, независимо от производителя устройства или версии ПО. Именно поэтому ей доверяют технические обозреватели, ИТ-администраторы, малый бизнес и индивидуальные пользователи.

Пользователи отмечают, что этот инструмент прост в использовании для любого, кто имеет хотя бы базовое понимание работы на компьютере. Не нужно никаких технических настроек, это простой процесс подключения и восстановления — и именно это делает его популярным среди пользователей Android всех марок по всему миру.

Чем выделяется Stellar Data Recovery for Android

Этот инструмент действительно помогает пользователям вернуть свои данные.

Вот некоторые его преимущества:

Широкое восстановление — фото, видео, аудиозаписи, документы, контакты, журналы звонков, даже сообщения WhatsApp. Программа может восстановить их с большого количества Android-устройств. Она работает даже на телефонах с повреждёнными или заблокированными экранами.

Скорость и эффективность — алгоритм глубокого сканирования инструмента оптимизирован для обработки больших партий без задержек, что особенно важно, когда вы спешите.

Поддержка устройств и версий. Программа отлично работает как с новыми версиями ОС Android, так и со старыми устройствами, а также со всеми брендами Android, такими как Samsung, OnePlus, Xiaomi, Vivo и др.

Скоро обновление. Новая версия обеспечит более интеллектуальное и усовершенствованное сканирование для новой версии Android, улучшенную поддержку типов файлов, повышенную стабильность и обновлённый более лёгкий интерфейс.

Приватность по умолчанию

Постоянный рост киберугроз приводит к беспрецедентному уровню беспокойства о конфиденциальности данных. Сегодня все становятся более осторожными в отношении того, куда попадают их данные и сколько их хранится во внешних приложениях или компаниях.

Stellar Data Recovery For Android хранит всё локально: инструмент работает на вашем ПК с Windows, сканирование выполняется на том же ПК, а ваше Android-устройство подключается к системе.

Вам не нужно активное подключение к интернету. Ничего не требуется отправлять в облако и хранить вовне. Для журналистов, врачей, юристов, владельцев бизнеса и других профессионалов, работающих с чувствительными или конфиденциальными данными — это особое преимущество.

Все эти качества объясняют, почему Stellar Data Recovery For Android уже стал надёжным выбором как для обычных пользователей, так и для профессионалов, которые полагаются на свои телефоны в работе.

