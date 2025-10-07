Безопасность в интернете от мошенников: 5 советов тем, кто хочет защитить свои деньги

Современные онлайн-платежи значительно упростили жизнь: мы можем оплачивать коммунальные услуги, делать покупки и пополнять мобильный буквально в несколько кликов. Но вместе с удобством приходят и риски, ведь мошенники не дремлют, а количество киберпреступлений постоянно растет. Чтобы не потерять деньги, важно соблюдать несколько простых правил кибербезопасности.

В партнерском материале с iPay.ua делимся 5 правилами, которые помогут защититься от мошенников.

Создайте надежные пароли и настройте многофакторную аутентификацию

Первый и самый важный уровень защиты – это сложный пароль для банковских приложений, онлайн-банкинга и платежных сервисов, ведь именно эти аккаунты являются наиболее привлекательными для мошенников. Используйте комбинацию заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов (@, #, !), избегайте повторения паролей на разных сервисах и периодически обновляйте их.

Еще один надежный барьер – многофакторная аутентификация (MFA). Это дополнительный код, SMS, биометрия или другой способ подтверждения входа. Включив MFA, вы значительно усложните задачу мошенникам и защитите свои данные даже в случае, если пароль будет скомпрометирован.

Обновляйте программы

Регулярное обновление программного обеспечения – ключевой элемент безопасности. Убедитесь, что ваша операционная система, браузеры, антивирусные программы и приложения для онлайн-платежей всегда обновлены до последних версий.

Устаревшее ПО содержит уязвимости, которыми активно пользуются мошенники. Просто нажмите кнопку «обновить» – и это может защитить ваши банковские приложения, платежные сервисы и электронную почту от потенциальных киберугроз.

Защититесь от фишинга

Фишинг – это попытка мошенников выманить ваши данные, выдавая себя за надежный сервис. Злоумышленники делают это через письма, звонки и поддельные сайты.

Что должно насторожить:

Письмо от незнакомого отправителя или с ошибками в названии компании.

Подозрительные ссылки с непонятными символами.

Давление на срочность. Например, сообщение «Обновите данные карты в течение 24 часов, иначе доступ будет закрыт».

Как защититься:

Проверяйте URL перед переходом по ссылке.

Не передавайте PIN-коды или реквизиты карты по телефону или электронной почте.

Используйте антивирус с функцией антифишинга.

Установите лимиты на платежи

Если вы установите лимиты на онлайн-транзакции, это поможет снизить риски в случае мошенничества. Даже если злоумышленник получит доступ к вашей карте, ограничение суммы платежей гарантирует, что возможные убытки будут минимальными. Большинство банков позволяют настроить месячные, дневные или разовые лимиты.

Используйте надежные платежные платформы

Выбирайте только проверенные сервисы для онлайн-платежей – мобильные приложения банков или авторитетные платежные платформы, которые обеспечивают шифрование данных и многоуровневую аутентификацию.

Например, сервис iPay.ua имеет международный сертификат PCI DSS и гарантирует безопасное проведение платежей через защищенную платежную страницу. Зайдите на сайт https://www.ipay.ua/, выберите нужную услугу и воспользуйтесь удобным способом оплаты – банковской картой, Apple Pay, Google Pay или кошельком Masterpass.

Защититься от мошенников в интернете проще, чем кажется. Соблюдайте несколько базовых правил – и ваши онлайн-транзакции будут безопасными.

