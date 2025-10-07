Безопасность в интернете от мошенников: 5 советов тем, кто хочет защитить свои деньги

Современные онлайн-платежи значительно упростили жизнь: мы можем оплачивать коммунальные услуги, делать покупки и пополнять мобильный буквально в несколько кликов. Но вместе с удобством приходят и риски, ведь мошенники не дремлют, а количество киберпреступлений постоянно растет. Чтобы не потерять деньги, важно соблюдать несколько простых правил кибербезопасности.

В партнерском материале с iPay.ua делимся 5 правилами, которые помогут защититься от мошенников.

  1. Создайте надежные пароли и настройте многофакторную аутентификацию

Первый и самый важный уровень защиты – это сложный пароль для банковских приложений, онлайн-банкинга и платежных сервисов, ведь именно эти аккаунты являются наиболее привлекательными для мошенников. Используйте комбинацию заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов (@, #, !), избегайте повторения паролей на разных сервисах и периодически обновляйте их.

Еще один надежный барьер – многофакторная аутентификация (MFA). Это дополнительный код, SMS, биометрия или другой способ подтверждения входа. Включив MFA, вы значительно усложните задачу мошенникам и защитите свои данные даже в случае, если пароль будет скомпрометирован.

  1. Обновляйте программы

Регулярное обновление программного обеспечения – ключевой элемент безопасности. Убедитесь, что ваша операционная система, браузеры, антивирусные программы и приложения для онлайн-платежей всегда обновлены до последних версий.

Устаревшее ПО содержит уязвимости, которыми активно пользуются мошенники. Просто нажмите кнопку «обновить» – и это может защитить ваши банковские приложения, платежные сервисы и электронную почту от потенциальных киберугроз.

Подробнее о сервисе iPay.ua, который гарантирует безопасное проведение платежей через защищенную платежную страницу, можно узнать по ссылке

  1. Защититесь от фишинга

Фишинг – это попытка мошенников выманить ваши данные, выдавая себя за надежный сервис. Злоумышленники делают это через письма, звонки и поддельные сайты.

Что должно насторожить:

  • Письмо от незнакомого отправителя или с ошибками в названии компании.
  • Подозрительные ссылки с непонятными символами.
  • Давление на срочность. Например, сообщение «Обновите данные карты в течение 24 часов, иначе доступ будет закрыт».

Как защититься:

  • Проверяйте URL перед переходом по ссылке.
  • Не передавайте PIN-коды или реквизиты карты по телефону или электронной почте.
  • Используйте антивирус с функцией антифишинга.
  1. Установите лимиты на платежи

Если вы установите лимиты на онлайн-транзакции, это поможет снизить риски в случае мошенничества. Даже если злоумышленник получит доступ к вашей карте, ограничение суммы платежей гарантирует, что возможные убытки будут минимальными. Большинство банков позволяют настроить месячные, дневные или разовые лимиты.

  1. Используйте надежные платежные платформы

Выбирайте только проверенные сервисы для онлайн-платежей – мобильные приложения банков или авторитетные платежные платформы, которые обеспечивают шифрование данных и многоуровневую аутентификацию.

Например, сервис iPay.ua имеет международный сертификат PCI DSS и гарантирует безопасное проведение платежей через защищенную платежную страницу. Зайдите на сайт https://www.ipay.ua/, выберите нужную услугу и воспользуйтесь удобным способом оплаты – банковской картой, Apple Pay, Google Pay или кошельком Masterpass.

Защититься от мошенников в интернете проще, чем кажется. Соблюдайте несколько базовых правил – и ваши онлайн-транзакции будут безопасными.

Сервис iPay.ua

 

