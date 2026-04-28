Bitget: Как выбрать брокера, который не играет против вас. Гайд по B-Book, STP и CFD на Bitget

Рынок Forex обрабатывает более $9,5 трлн ежедневно и является крупнейшим финансовым рынком в мире. Однако большинство розничных трейдеров никогда не задумывается над одним принципиальным вопросом: куда на самом деле уходит сделка после нажатия кнопки «Купить»?

Ответ на этот вопрос определяет, есть ли у вашего брокера финансовый стимул видеть вас успешным или убыточным. Существует два принципиально разных подхода к обработке клиентских сделок: B-Book и STP (Straight Through Processing). Разница между ними кажется технической, но на практике влияет на каждую сделку, которую вы открываете.

Этот гайд объясняет обе модели без лишнего жаргона, показывает их реальные последствия для вашего счета и объясняет, чем от них отличается подход Bitget CFD.

B-Book и STP: что это

Что такое B-Book

B-Book, или модель маркет-мейкера, означает, что брокер сам становится противоположной стороной каждой вашей сделки. Ваша заявка не попадает на внешний рынок. Брокер принимает её внутри своей системы и, по сути, заключает сделку напрямую с вами.

Проще представить это так: B-Book-брокер работает как казино, где дом всегда на противоположной стороне стола. Вы поставили на рост EUR/USD? Брокер автоматически «поставил» на падение. Ваш выигрыш становится его расходом, ваш проигрыш становится его доходом.

Что такое STP

STP (Straight Through Processing, или сквозная обработка) работает иначе. Брокер не становится стороной сделки, а лишь передает её внешним поставщикам ликвидности: банкам, хедж-фондам, институциональным площадкам. Они конкурируют между собой за вашу заявку, и сделка исполняется по лучшей доступной цене.

Аналогия: STP-брокер работает как агент по недвижимости, который сводит покупателя и реального продавца. Он зарабатывает комиссию со сделки, а не на том, что сделка оказалась для вас невыгодной.

Параметр B-Book STP Куда идет сделка? Внутрь брокера На внешний рынок (LP) Кто контрагент? Сам брокер Банки, хедж-фонды, LP На чем зарабатывает брокер? На ваших убытках + спред Комиссия с объема сделок Конфликт интересов? Да, структурный Нет Нужны ли ваши убытки брокеру? Да Нет

Как B-Book-брокер на самом деле зарабатывает

Сам по себе факт конфликта интересов не является незаконным, и многие B-Book-брокеры работают в правовом поле. Но понимать структуру их доходов важно каждому трейдеру.

Источник дохода Ориентировочная доля Убытки трейдеров 70-80% Расширение спреда 10-15% Комиссия за перенос позиции (своп) 5-10% Штрафы за неактивность 1-5%

Основной доход брокера напрямую зависит от того, сколько вы потеряли. Это означает, что системно убыточные трейдеры являются для B-Book-брокера самыми ценными клиентами.

Как брокеры профилируют клиентов

Каждый трейдер, открывающий счет у B-Book-брокера, автоматически попадает под оценку внутренней системы. Она анализирует:

процент прибыльных сделок

размер счета и частоту пополнений

выводит ли трейдер прибыль регулярно

торгует ли эмоционально, без стратегии

уровень опыта и знаний

Трейдеров с низкой прибыльностью оставляют в B-Book: брокер зарабатывает на их сделках. Стабильно прибыльных трейдеров переводят на внешний рынок, так как покрывать их прибыль становится невыгодно.

Это означает, что чем лучше вы торгуете у B-Book-брокера, тем выше шанс ухудшения условий торговли.

Что может происходить с вашими сделками

Конфликт интересов в B-Book-модели создает структурный стимул для определенных практик:

Охота на стоп-лоссы

Стоп-лосс — это ордер на автоматическое закрытие сделки при убытке. Брокер, видящий все позиции, может теоретически направлять цену к уровням массовых стоп-лоссов, после чего цена возвращается обратно.

Расширение спредов

Спред — разница между ценой покупки и продажи. В моменты новостей брокер может расширять спред, делая вход и выход дороже именно тогда, когда это наиболее критично.

Реквоты и задержки

Реквот — это отказ в исполнении сделки по заявленной цене с предложением новой, худшей цены из-за изменения условий рынка.

Ограничение прибыльных счетов

Прибыльные трейдеры могут сталкиваться со снижением плеча, задержками исполнения или закрытием счета.

Реальные кейсы регуляторов

В 2017 году CFTC оштрафовала FXCM на $7 млн за ввод клиентов в заблуждение относительно модели исполнения.

Во время кризиса швейцарского франка в 2015 году несколько B-Book-брокеров стали неплатежеспособными из-за резких рыночных движений.

STP: преимущества и ограничения

Преимущества STP

Нет конфликта интересов

Рыночные цены

Прозрачное ценообразование

Нет стимулов к манипуляциям

Успешные трейдеры выгодны брокеру

Ограничения STP

Более широкие спреды

Проскальзывание

Нестабильная скорость исполнения

Возможные реквоты

Более высокий минимальный депозит

Bitget CFD: ключевые отличия

Bitget CFD использует внешнюю ликвидность и отличается от классического B-Book.

Без внутреннего маркет-мейкинга

CFD (Contract for Difference) позволяет торговать без владения активом. Сделки направляются внешним поставщикам ликвидности.

Согласованность интересов

Брокер зарабатывает на комиссии, поэтому прибыльные трейдеры являются желанными клиентами.

Единый доступ к рынкам

Доступ к криптовалютам, акциям и золоту в одном интерфейсе.

Прозрачное ценообразование

Цены формируются через конкуренцию поставщиков ликвидности.

Параметр B-Book Bitget CFD Конфликт интересов Да Нет Исполнение Внутреннее Внешняя ликвидность Прибыльные клиенты Нежелательны Приветствуются Ценообразование Внутреннее Рынок Риск манипуляций Есть Минимизирован Рынки Forex Крипто, акции, золото

