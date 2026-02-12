Bitget нацеливается на 40% рынка токенизированных акций и усиливает направление TradFi с доступом в один клик

Биржа Bitget объявила о крупном обновлении мобильного приложения. Теперь криптовалютные и традиционные рынки находятся рядом на главной странице, что упрощает работу с разными активами в одном месте. Обновление связано с запуском торговли TradFi в январе: пользователи получили доступ к инструментам на основе акций, валют, индексов, сырья и драгоценных металлов (золото и серебро) с расчетами в USDT.

В партнерском тексте рассказываем детальнее.

Какие прогнозы

Тезис Bitget о токенизированном TradFi заключается в том, что криптоиндустрия трансформируется из преимущественно спекулятивного рынка в глобальную финансовую инфраструктуру. Если текущий годовой объём торговли акциями оценивается в $100–$130 трлн, то к 2030 году он может достичь $160–$200 трлн. При этом значительная часть акций, долговых инструментов, фондов и сырьевых товаров может перейти в ончейн-формат, а Bitcoin укрепит свою роль в макро-хедж-портфелях.

По мере того как токенизированные акции все чаще проходят через криптоплатформы, биржи смогут обеспечивать примерно 20–40% этого потока. Стратегия Bitget как Universal Exchange (UEX) направлена на то, чтобы стать ключевым центром ликвидности и распределения за счет расширения в сегменты токенизированных акций, валют, золота и других активов. Базовый сценарий компании предполагает, что она будет обслуживать 40% рынка токенизированных акций – это эквивалентно примерно $15–$30 трлн объёма торговли токенизированными акциями к 2030 году.

Что изменилось в приложении после обновления

В новом интерфейсе Bitget все криптопродукты собраны в одном разделе Trade – фьючерсы, спот, маржинальная торговля, ончейн-инструменты и продукты доходности. Это упрощает работу для трейдеров, которые часто переключаются между разными криптоактивами.

Отдельно появилась вкладка TradFi. В ней в один клик доступны традиционные рынки: золото, валюты, индексы, фондовые бессрочные контракты и токенизированные реальные активы. Без лишних меню и сложных переходов.

«Bitget строит инфраструктуру для миграции на триллионы долларов. По мере развития регулирования и перевода институциональными игроками таких инструментов, как государственные облигации, в ончейн-формат, становится очевидно: криптоиндустрия превращается в расчётный слой повседневных финансов. Раньше, чем многие ожидают, стейблкоины и нативные активы перестанут восприниматься как “крипто” – это будет просто фоновая инфраструктура, обеспечивающая глобальное перемещение ценности», – заявила Грейси Чен, CEO Bitget.

Она также добавила, что именно поэтому компания перестроила продуктовый опыт: на Bitget TradFi доступен в один клик, а новый UI/UX сокращает количество шагов примерно на 30% по сравнению с типичными решениями в индустрии.

Bitget прошла путь от криптобиржи к крупной платформе, где активно торгуют токенизированными акциями. Сейчас она занимает лидирующую позицию в этом сегменте и контролирует 89,1% мирового рынка токенизированных акций Ondo. В январе 2026 года дневной объём торгов на платформе достиг рекордных $6 млрд.

Обновленная версия приложения уже доступна по всему миру.

Больше деталей

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.