Bitget обнуляет комиссию маркетмейкеров и снижает ее для тейкеров. Это касается акций и металлов

Универсальная биржа Bitget запустила нулевые комиссии для мейкеров и ультранизкие комиссии для тейкеров по бессрочным контрактам на акции и фьючерсам на драгоценные металлы. Новые условия действуют с 10 февраля по 30 апреля 2026 года и делают Bitget одной из самых выгодных площадок для торговли такими инструментами.

В партнерском тексте с Bitget рассказываем подробности.

Что известно о новых тарифах

Снижение комиссий совпало с сезоном корпоративной отчетности – временем, когда рынок становится более волатильным и трейдеры чаще пересматривают свои позиции. В таких условиях особенно важно, чтобы комиссии были низкими, а нужные инструменты доступными, ведь это напрямую влияет на результат торговли.

В рамках новой тарифной модели комиссия мейкера по фондовым фьючерсам снижена с 0,02% до 0%, тогда как комиссия тейкера уменьшена с 0,06% до 0,0065%. Для бессрочных контрактов на драгоценные металлы, включая инструменты, привязанные к золоту, комиссии мейкеров также обнулены, а комиссии тейкеров снижены до 70% при минимальном уровне 0,0065%.

«Сезон отчетности – это момент, когда торговые издержки и доступ к рынкам начинают играть решающую роль. Трейдерам нужна гибкость, чтобы действовать быстро и не опасаться, что комиссии будут “съедать” каждое решение, – заявила генеральный директор Bitget Грейси Чен. – Наша задача – убрать трение и дать пользователям инструменты для торговли акциями и металлами из любой точки мира в режиме 24/7».

Что Bitget предлагает трейдерам

В настоящее время Bitget предлагает 33 торговые пары фондовых фьючерсов. Они охватывают компании от микро- до мегакапитализации, включая крупнейшие мировые технологические акции, а также четыре позиции на драгоценные металлы. Платформа поддерживает кредитное плечо до 100x (одно из самых высоких на рынке) по отдельным фондовым перпетуалам, включая такие пары, как NVDAUSDT, TSLAUSDT и GOOGLUSDT.

Помимо снижения издержек, уменьшается и порог входа для пользователей: можно работать с движением акций, не покупая их напрямую. Такой формат позволяет более гибко управлять размером позиций и распределять капитал, что особенно актуально при торговле в периоды краткосрочных движений, связанных с отчетностью компаний или макроэкономическими факторами.

Обновление усиливает модель универсальной биржи Bitget, которая объединяет криптовалюты, акции и традиционные рынки в рамках единого интерфейса. Комбинируя низкие комиссии, широкий выбор активов и капиталоэффективные инструменты, Bitget продолжает укреплять свои позиции как платформа для трейдеров, работающих сразу с несколькими классами активов и рыночными циклами.

