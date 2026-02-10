Bitget представляет программу WE STAY. Как она защищает VIP-клиентов во время стрессов на рынке

Универсальная биржа Bitget объявила о запуске Bitget VIP WE STAY – комплексной программы поддержки и удержания пользователей. Ее разработали для защиты клиентов с крупным капиталом в периоды экстремальной рыночной волатильности. Bitget VIP WE STAY направлена на сохранение VIP-статуса, снижение издержек и поддержку взвешенного возвращения к торговле на фоне продолжающихся ценовых коррекций. Известно, что инициативу подкрепляет специальный фонд поддержки в $5 млн.

В партнерском тексте с Bitget рассказываем, как именно работает программа.

Почему решили запустить программу

Текущие рыночные условия привели к резким коррекциям цен активов и росту волатильности. Это вызвало пассивное сокращение активов на многих крупных счетах, а также усиление ликвидаций на рынке деривативов. В ответ Bitget запустила WE STAY как интегрированную модель «Поддержка, удержание и повторный вход». Так биржа сделала акцент на долгосрочной стабильности пользователей, а не на краткосрочных торговых стимулах.

«Рынки движутся циклами, но доверие формируется тем, как платформы ведут себя в периоды стресса, – отметила Грейси Чен, CEO Bitget. – WE STAY создали, чтобы дать VIP-пользователям непрерывность, пространство для маневра и выбор. Мы понимаем, насколько важно защищать статус, снижать трение и поддерживать восстановление без навязывания избыточных рисков».

Подробнее о программе можно узнать на сайте по ссылке

Чем поможет программа WE STAY

Программа WE STAY – это набор дополнительных защит и привилегий для VIP-клиентов. Участники получают защиту VIP-статуса на 30 дней: в 2026 году их максимальный уровень VIP сохраняется независимо от колебаний рынка. Кроме того, Bitget открывает для VIP доступ к эксклюзивным высокодоходным продуктам управления капиталом, которые помогают получать доход даже в условиях неопределенности – с понятным и контролируемым уровнем риска.

Для пользователей, которые планируют аккуратное возвращение к рынку, программа предусматривает тестовые ваучеры на фьючерсные позиции. Они позволяют участвовать в торговле с минимальными затратами без увеличения общей рыночной нагрузки. Параллельно Bitget предоставляет полную отмену процентных ставок по маржинальному кредитованию, снижая стоимость финансирования и помогая принимать более взвешенные решения в условиях волатильности.

Инициатива также рассчитана на VIP-клиентов, которые потеряли статус с октября по декабрь 2025 года. Такие пользователи смогут восстановиться на специальных условиях. Для этого предусмотрен бонусный пул в $1 млн, который поможет вернуть VIP-статус и снова получить доступ к премиальным сервисам.

Программа WE STAY отражает более широкий подход Bitget к защите пользователей и устойчивости рынка, укрепляя позиционирование биржи как платформы, ориентированной на долгосрочное участие, дисциплинированную торговлю и поддержку институционального уровня на всех этапах рыночных циклов.

Больше деталей

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.

Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.