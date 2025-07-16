Bitget присоединяется к Ondo Global Markets Alliance: чего ждать криптоинвесторам

Ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget официально присоединилась к Global Markets Alliance. Альянс — это инициатива Ondo Finance, направленная на согласование отраслевых стандартов и обеспечение совместимости токенизированных ценных бумаг.

В рамках этого партнёрства пользователи Bitget вскоре получат доступ к более чем 100 токенизированным акциям США, ETF и денежным фондам. В партнёрском материале объясняем, как это поможет им расширить инвестиционный портфель за пределами традиционных криптоактивов.

Токенизация активов

Токенизированные RWA (реальные активы) — это сегмент цифровых активов, созданный на стыке традиционных финансов и блокчейн-технологий. Доступ пользователей к таким токенизированным RWA, как токенизированные акции, ETF и другие активы, расширит их инвестиционные возможности и позволит сформировать более разнообразный и устойчивый портфель на разных рынках.

«Токенизация станет основным драйвером следующего этапа внедрения цифровых активов; ожидается, что её рынок в ближайшие годы достигнет триллионов долларов. Это глобальный, ликвидный, доступный и инклюзивный финансовый рынок», — говорит Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Добавление токенизированных акций и ETF делает Bitget крупной экосистемой криптопродуктов. Это также помогает пользователям ориентироваться как в цифровых, так и в традиционных активах.

О Global Markets Alliance от Ondo

Глобальный альянс Ondo был создан для объединения надёжных инфраструктурных партнёров, бирж, кастодианов и DeFi-платформ с целью обеспечения неограниченного доступа к качественным финансовым продуктам. В состав Альянса входят такие участники рынка, как Jupiter, Trust Wallet, Rainbow Wallet, BitGo, Fireblocks, 1inch, Alpaca, а теперь и Bitget.