Bitget расширяет спотовый рынок. Биржа добавила токенизированные акции, ETF и металлы от Ondo

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа, расширяет свой спотовый рынок за счет новой линейки токенизированных активов от Ondo Global Markets, объединяя ведущие американские акции, индексные ETF и драгоценные металлы в единую торговую среду наряду с цифровыми активами. Запуск добавляет новый уровень к мультиактивной модели Bitget, позволяя пользователям торговать криптовалютами и традиционными финансовыми инструментами одновременно, круглосуточно, в рамках одного аккаунта на базе USDT.

Новые листинги включают одни из самых узнаваемых активов глобального рынка. В сегменте акций представлены Tesla (TSLAon), NVIDIA (NVDAon), Apple (AAPLon), Alphabet (GOOGLon), Microsoft (MSFTon), Amazon (AMZNon), Meta (METAon) и AMD (AMDon).

Также пользователям станет доступна более широкая рыночная экспозиция через индексные ETF, включая SPYon, IVVon, QQQon, IWMon и ITOTon. Помимо этого, добавлены активы, привязанные к сырьевым рынкам, такие как IAUon и SLVon, что дает возможность напрямую работать с инструментами, связанными с золотом и серебром, через тот же спотовый интерфейс, который используется для торговли криптовалютами.

Этот запуск продолжает развитие сотрудничества между Bitget и Ondo, которое активно расширялось в последние месяцы. В сентябре 2025 года Bitget и Bitget Wallet предоставили доступ к более чем 100 токенизированным активам через Ondo Finance. Недавно партнерство было усилено добавлением 98 новых токенизированных акций США и ETF.

Bitget также отмечает значительный рост интереса к данному направлению: по данным компании, торговля токенизированными акциями Ondo занимала около 73% рыночной доли в начале декабря и выросла примерно до 89% к концу месяца, что отражает быстро увеличивающийся спрос пользователей на доступ к глобальным рынкам через блокчейн. На сегодняшний день Ondo Global Markets является крупнейшим поставщиком токенизированных акций в мире.

В отличие от традиционного доступа к рынкам, ограниченного брокерской инфраструктурой и фиксированными торговыми сессиями, новые спотовые инструменты доступны для торговли в режиме 24/7. Пользователи могут покупать и продавать эти активы в любое время через спотовую платформу Bitget, оперативно реагируя на макроэкономические события, корпоративную отчетность и изменения рыночных настроений даже в выходные дни. Такой подход соответствует общему тренду развития токенизированных активов, где пользователи ожидают такой же скорости и доступности, как на крипторынке.

«Движение рынков больше не ограничено временем, а ожидания пользователей выходят за рамки разделения между криптовалютами и традиционными финансами. Это расширение с Ondo позволяет интегрировать одни из самых востребованных акций, индексных инструментов и драгоценных металлов в наш спотовый рынок в формате, который соответствует привычкам современных трейдеров», — отметила генеральный директор Bitget Грейси Чен.

«Bitget теперь предлагает токенизированные акции наряду с криптовалютами, превращаясь в универсальное приложение, работающее на базе Ondo», — заявил президент Ondo Finance Иэн Де Боде. «Токенизированные акции, ETF и сырьевые активы Ondo доступны для торговли на всех платформах Bitget и в значительных объемах».

Последний запуск продвигает стратегию Bitget Global Alpha in One и усиливает модель Universal Exchange, объединяющую криптовалюты, токенизированные реальные активы и традиционные финансовые инструменты в единой экосистеме.

