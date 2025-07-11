Bitget сжег $138 миллионов в токенах: что это значит для инвесторов BGB

Ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget завершила сжигание 30 001 053,1 BGB, что составляет 2,56% от общего объёма эмиссии, по итогам второго квартала 2025 года. По средней рыночной цене во втором квартале стоимость сожжённых токенов составила около 138 миллионов долларов.

Таким образом, общий объём сжигания за первое полугодие превысил 5% от общего предложения BGB в рамках стратегии Bitget по развитию собственного токена экосистемы. В партнёрском материале рассказываем подробнее, что это значит для инвесторов.

О токене BGB

BGB закрепился среди самых успешных токенов централизованных бирж в 2025 году, стабильно входя в топ по объёму торгов и рыночной капитализации. С момента запуска токен несколько раз стратегически обновлялся и стал ключевым активом экосистемы Bitget.

Популярность BGB растёт благодаря спросу на его применение: стейкинг, скидки на комиссии, доступ к Launchpad и участие в эксклюзивных кампаниях. В экосистеме с более чем 120 миллионами пользователей BGB выступает фундаментом поощрения пользователей и обеспечения ликвидности для различных продуктов платформы.

Что даёт сжигание токенов

Механизм квартального сжигания BGB — это автоматизированная и заранее объявленная программа. Она сокращает часть обращения в зависимости от финансовых результатов платформы и объёмов использования BGB. Такой структурированный подход отражает как рост Bitget, так и возрастающий спрос на токен внутри экосистемы. С расширением Bitget в новые регионы и продуктовые направления — от торговли с ИИ до инновационного Launchpool — утилитарная ценность BGB продолжает расти.

«BGB стал одним из самых привлекательных и успешных токенов CEX, — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. — С каждым сжиганием мы инвестируем в будущее BGB, основанное на сильном сообществе и стабильном развитии».

Недавнее сжигание токенов сокращает общее предложение и укрепляет доверие долгосрочных держателей за счёт снижения инфляционного давления. Это создаёт благоприятные условия для поддержки цены и зрелости экосистемы. По мере роста Bitget ожидается, что объёмы сжигания будут увеличиваться, что ещё сильнее усилит дефляционную модель и поддержит стоимость BGB.

Сосредотачиваясь на развитии платформы и продуктов, Bitget продолжает стратегически развивать экосистему токена. Сжигание во втором квартале подчёркивает уверенность компании в долгосрочном потенциале BGB как мощного утилитарного токена в криптопространстве.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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