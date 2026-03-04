Bitget Wallet интегрирует DT One. Пользователи смогут пополнять мобильную связь в 170+ странах

Bitget Wallet, приложение для повседневных финансов, объявил о партнерстве с DT One, которое позволит осуществлять пополнение мобильной связи напрямую внутри кошелька с использованием стейблкоинов, связывая ончейн-балансы с повседневными телеком-сервисами. Благодаря инфраструктуре DT One пользователи Bitget Wallet получают доступ к пополнению мобильной связи более чем в 170 странах и у свыше 500 локальных операторов. Интеграция позволяет оплачивать мобильный трафик и пакеты данных по всему миру с использованием USDT и USDC в сетях Base, Solana, Tron, BNB Chain, Arbitrum, Polygon и Morph.

Запуск решения отражает более широкий тренд на практическое применение криптовалют, поскольку цифровые активы все активнее выходят за рамки трейдинга и используются для реальных платежей. Пользователи могут совершать транзакции напрямую через раздел Pay в приложении Bitget Wallet без необходимости конвертации стейблкоинов в локальную фиатную валюту, что снижает трение при трансграничном доступе к телеком-услугам. Функция реализована на базе глобальной сети цифровых платежей DT One, поддерживающей пополнение баланса, пакеты мобильного интернета и сопутствующие сервисы в масштабах всего мира.

«В цифровую эпоху доступ к базовым услугам по-прежнему остаётся излишне сложным», — отметил Маттье Фурнье, Chief Revenue Officer DT One. «Наша интеграция с Bitget Wallet устраняет разрыв между цифровыми активами и их практическим применением. Предоставляя мгновенное пополнение мобильной связи и пакеты данных на платформе, которой уже доверяют миллионы пользователей, мы создаем реальную ценность и обеспечиваем удобство без границ для глобального криптосообщества».

Операционный директор Bitget Wallet Элвин Кан подчеркнул, что партнерство отражает фокус компании на повседневных сценариях использования криптовалют. «Мобильная связь — это базовая цифровая потребность. Возможность напрямую оплачивать телеком-услуги стейблкоинами демонстрирует, как некастодиальные кошельки могут функционировать как практичные финансовые инструменты. Это часть нашей более широкой стратегии по соединению ончейн-финансов с повседневным потреблением. Мы планируем продолжать расширять платежные интеграции и партнерства по мере построения полноценной экосистемы ончейн-платежей».

Интеграция происходит на фоне расширения применения стейблкоинов за пределами расчетов на биржах в сторону потребительских платежей. Согласно отраслевым данным, в 2025 году объем глобальных транзакций в стейблкоинах превысил 33 триллиона долларов, а количество розничных операций достигло рекордных уровней. По мере того как цифровые кошельки превращаются в повседневные финансовые интерфейсы, растет спрос на сервисы, позволяющие конвертировать ончейн-балансы в реальную покупательную способность, особенно в регионах, где мобильные телефоны являются основным инструментом доступа к цифровым финансам.

