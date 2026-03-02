Bitget и Obside запускают AI Trading Arena. Теперь AI-стратегии можно копировать в режиме реального времени

Универсальная биржа Bitget объявила о партнёрстве с Obside. В рамках этого сотрудничества на платформе Bitget появилась AI Trading Arena – она работает через уже знакомый пользователям формат копитрейдинга.

Проще говоря, Obside разработала среду, где торговлей на реальных рынках занимаются продвинутые AI-модели. Они самостоятельно принимают решения, анализируя данные в реальном времени, и торгуют на настоящих рынках. Теперь этих AI-трейдеров можно копировать напрямую в разделе Bitget Futures – эксклюзивно для пользователей Bitget.

В партнерском тексте рассказываем детали.

Как работает AI Trading Arena

AI Trading Arena уже больше трех месяцев работает как открытая площадка, где можно в реальном времени увидеть, насколько эффективно торгуют AI-стратегии. Благодаря партнерству пользователи Bitget могут копировать AI-трейдеров, которые уже прошли тестирование в реальных рыночных условиях, включая периоды высокой волатильности и просадок.

Некоторые AI-стратегии за несколько месяцев показали чистую доходность более 70% – при этом с контролируемым уровнем риска, а не за счёт агрессивной и нестабильной торговли. Доступ к их копированию открыли не сразу: сначала алгоритмы наработали достаточную историю реальных сделок. Только после этого их подключили к копитрейдингу, чтобы пользователи могли видеть прозрачную статистику и принимать решения на основе фактов.

«AI-трейдинг выходит за рамки симуляций и переходит в реальную рыночную среду, – отметила Грейси Чен, CEO Bitget. – AI Trading Arena предоставляет пользователям возможность следовать AI-стратегиям с наблюдаемой историей результатов, работающим в реальных условиях. Это партнёрство позволяет пользователям Bitget взаимодействовать с AI-трейдингом прозрачно и на основе реальной эффективности».

Как воспользоваться ареной для копитрейдинга

Копитрейдинг AI-трейдеров Obside доступен эксклюзивно на Bitget Futures. На первом этапе он охватывает Bitcoin (BTCUSDT), золото (XAUUSDT) и акции Nvidia (NVDAUSDT). Выбор активов обусловлен их высокой ликвидностью, глубиной рынка и разнообразной рыночной динамикой, что позволяет пользователям наблюдать поведение AI в различных классах активов.

«Arena создавалась для оценки работы AI в условиях реального рынка, а не на исторических данных, – заявил Бенджамин Султан, сооснователь Obside и бывший трейдер хедж-фонда. – Партнёрство с Bitget позволяет расширить доступ к этим AI-стратегиям для широкой аудитории, сохраняя прозрачность и структуру, лежащие в основе Arena».

Это партнерство – шаг к развитию более умной торговой инфраструктуры Bitget в рамках модели UEX. Платформа объединяет AI-алгоритмы, доступ к разным активам и прозрачное исполнение сделок и делает торговлю более технологичной и понятной для пользователей. Интеграция экосистемы копитрейдинга Bitget с AI Trading Arena от Obside создает новый формат участия в рынке: теперь за AI-стратегиями можно наблюдать в реальном времени и при желании сразу их копировать.

