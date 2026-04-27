Bitget запускает образовательную платформу Blockchain4Youth Learning Hub для підготовки Web3-кадров

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), объявила о запуске Blockchain4Youth Learning Hub: Semester 1 — новой образовательной инициативы, направленной на то, чтобы помочь молодым людям рассматривать блокчейн не только как область обучения, но и как реальный карьерный путь в цифровой экономике.

В рамках более широкой инициативы Blockchain4Youth платформа Learning Hub расширяет миссию программы по повышению доступности и практической применимости блокчейн-образования для молодежи по всему миру. Благодаря таким проектам, как молодежный турнир LALIGA в Таиланде, партнерство с Google Developer Group на кампусах и Web3 Young Learners’ Encyclopedia, программа уже привлекла более 15 000 участников с момента запуска, отражая растущий интерес студентов к поиску понятных путей входа в индустрию Web3.

Blockchain4Youth Learning Hub сочетает структурированное обучение с профессиональным признанием и карьерной поддержкой. Участники, успешно завершившие программу и прошедшие оценку, получат сертификат, подписанный директором по маркетингу Bitget Игнасио Агирре Франко, который можно использовать в профессиональных профилях.

Этот сертификат задуман не просто как подтверждение участия. Он обеспечивает верифицированное признание компетенций в Web3 и открывает доступ к более широкому кругу возможностей. Обладатели сертификатов смогут рассчитывать на приоритетное рассмотрение при трудоустройстве в Bitget, а также получить доступ к Blockchain4Youth Talent Alliance — ключевому элементу программы, который соединяет сертифицированных участников с индустрией Web3. Через альянс участники получают доступ к карьерным возможностям, отраслевым контактам и каналам нетворкинга, формируя прямую связь между знаниями и реальными профессиональными ролями.

В рамках инициативы Bitget также объявила о партнерстве с Bondex — профессиональной сетью Web3, стоящей за платформой web3.career, крупнейшей доской вакансий в индустрии. Это сотрудничество направлено на упрощение и повышение прозрачности входа в карьеру Web3 для нового поколения специалистов.

«Большинство молодых людей, пытающихся войти в Web3, сталкиваются с одной и той же проблемой: они проходят обучение, но не имеют сети контактов, подтвержденных навыков и понятного карьерного пути», — отметил Игнасио Паломера, сооснователь Bondex. «Blockchain4Youth и Bondex решают эту проблему: завершите программу, создайте подтвержденный профиль, станьте частью доверенного пула талантов Bondex и подавайте заявки напрямую в компании через web3.career. Это тот мост, которого не хватало индустрии».

«Многие молодые люди интересуются Web3, но одного интереса недостаточно, чтобы понять, с чего начать», — заявил Игнасио Агирре Франко, CMO Bitget. «Learning Hub помогает сделать первый шаг более реальным, предоставляя знания, признание и понимание возможных карьерных путей. Когда молодые таланты ясно видят возможности, они с большей вероятностью начинают воспринимать себя частью будущего этой индустрии».

В целом, Blockchain4Youth Learning Hub отражает более широкую приверженность развитию долгосрочной инфраструктуры для образования и подготовки кадров в сфере Web3. Это не просто отдельная инициатива, а шаг к созданию устойчивой платформы, которая сопровождает пользователей от знакомства с технологией к развитию навыков и дальнейшему профессиональному росту.

Через эту инициативу Bitget продолжает позиционировать себя не только как платформу для цифровых активов, но и как экосистемного игрока, формирующего новое поколение специалистов, которые будут определять следующий этап развития Web3.

Blockchain4Youth Talent Alliance открыт для компаний, заинтересованных в поиске новых талантов, расширении доступа к индустрии и создании карьерных возможностей в Web3. Заинтересованные организации могут связаться по адресу: blockchain4youth@bitget.com.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

