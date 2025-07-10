Bitget запускает токенизированные акции в партнерстве с xStocks

Ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget объявила о поддержке токенизированных акций на своей платформе Bitget Onchain благодаря интеграции с xStocks. Это нововведение предоставляет пользователям криптовалюты доступ к акциям крупнейших мировых компаний напрямую через блокчейн-интерфейс — без необходимости обращаться к традиционным финансовым посредникам.

Среди доступных токенизированных активов — такие известные компании и индексы, как Tesla (TSLAx), Nvidia (NVDAx), Microstrategy (MSTRx), S&P500 (SPYx), Circle (CRCLx) и Apple (AAPLx). Эти активы выпускаются xStocks и отражают стоимость реальных акций, позволяя пользователям торговать ими напрямую через Bitget Onchain. Интеграция объединяет традиционные рынки с криптоинфраструктурой, устраняя географические, регуляторные и операционные барьеры.

В партнёрском материале рассказываем, как это работает и какие плюсы несёт такое сотрудничество.

О Bitget Onchain

Запущенная в начале 2025 года, Bitget Onchain сочетает удобство централизованной биржи с возможностью прямого взаимодействия с onchain-активами. Пользователи могут торговать токенами напрямую со своего спотового аккаунта Bitget — без необходимости создавать отдельные кошельки или управлять приватными ключами.

Bitget Onchain уже поддерживает экосистемы Solana, Base, BNB Smart Chain и предлагает мгновенную торговлю сотнями токенов с аналитикой, контролем газа и автоматизированными ордерами.

Что означает сотрудничество с xStocks

Благодаря сотрудничеству с xStocks Bitget Onchain выходит за рамки нативных криптоактивов, предлагая почти круглосуточную торговлю токенизированными акциями с мгновенным расчётом сделок. В отличие от традиционных фондовых рынков с фиксированным расписанием, торговля токенизированными акциями доступна по модели 24/5, что особенно актуально для цифрового поколения инвесторов.

«Мы вступаем в новую фазу доступа к рынкам, где криптовалюты и традиционные финансы не конкурируют, а дополняют друг друга. С токенизированными акциями в Onchain мы даём пользователям гибкость и скорость Web3, сохраняя при этом доступ к ценностям традиционного рынка. Такой подход к CeDeFi устраняет барьеры и открывает путь к массовому принятию», — подчёркивает Грейси Чен, CEO Bitget.

Токенизированные акции на Bitget Onchain сохраняют ключевые свойства реальных активов, одновременно используя преимущества децентрализации: более быстрые расчёты, прозрачность владения и возможность свободной передачи активов между пользователями. Инфраструктура xStocks устраняет комиссии за операции, которые обычно взимают традиционные брокеры.

Пользователи Bitget Onchain смогут использовать расширенные функции торговли: лимитные ордера, настройку газа и проскальзывания, уведомления о ценах. В реальном времени доступны данные по активам — графики, ликвидность и распределение собственности. В отличие от традиционных брокеров, при покупке и продаже токенизированных акций через Bitget отсутствуют комиссии, а активы остаются полностью передаваемыми.

Объединяя цифровые и традиционные активы, Bitget Onchain упрощает глобальное участие в фондовом рынке и открывает новые возможности для диверсификации портфеля криптопользователей.

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Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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