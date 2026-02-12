BitMEX запустила сервис копирования сделок Hyperliquid. В честь этого проходит промокампания с призовым фондом 100 000 USDT.

Криптовалютная биржа BitMEX объявила о запуске сервиса Hyperliquid Copy Trading — инструмента, который позволяет пользователям автоматически повторять сделки ведущих участников децентрализованной платформы Hyperliquid напрямую через интерфейс биржи. Новая интеграция открывает доступ к торговым стратегиям специалистов, работающих с бессрочными деривативами, и для этого не требуется переходить в сторонние приложения или менять привычную торговую среду.
В партнерском материале рассказываем подробнее.
Как работает сервис
Копирование сделок — это формат, при котором операции опытных трейдеров воспроизводятся автоматически, помогая экономить время на аналитике и исполнении. Hyperliquid считается одной из самых заметных DeFi-платформ в сегменте perpetual-контрактов, а сочетание ее стратегий с централизованной инфраструктурой BitMEX формирует гибридную модель, ориентированную на широкий круг участников рынка.
В блоге компания отмечает, что стремительный рост платформы Hyperliquid за последний год привлек к ней сильных специалистов по деривативной торговле. И благодаря новому функционалу пользователи BitMEX могут применять их подходы в рамках полноценной экосистемы биржи. При этом они избегают рисков, связанных с прямым взаимодействием с DeFi, и не нуждаются в переводе активов между сервисами.
Эта функция доступна в разделе Copy Trading Marketplace, где появилась отдельная вкладка Hyperliquid с рейтингами лид-трейдеров. Выбор можно осуществлять по ключевым показателям эффективности, в частности PnL, уровню максимальной просадки, доле успешных сделок и объему активов под управлением. Пользователи могут одновременно копировать стратегии до пяти лидеров, а также настраивать параметры риск-менеджмента, например уровни Take Profit и Stop Loss. Открытие позиций происходит автоматически на стороне BitMEX в соответствии с действиями выбранного трейдера.
Больше информации можно узнать на сайте по ссылке
Дополнительный механизм
Дополнительно биржа запустила режим Reverse Copy — в нем сделки пользователя исполняются в противоположном направлении по отношению к сделкам лид-трейдера. Это решение для трейдеров, которые хотят торговать от обратного и настраивать стратегию под собственное видение рынка.
В честь запуска Hyperliquid Copy Trading компания объявила о промокампании с призовым фондом 100 000 USDT. Участникам доступны компенсация возможных убытков по первой скопированной сделке до 100 USDT, бонус в размере 10% за первый депозит, совершенный с DEX-кошелька, торговые вознаграждения за использование копирования и обратного копирования. Также действуют дополнительные поощрения в рамках реферальной программы для пользователей, которые приглашают друзей протестировать новый инструмент.
Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.
Редакция отвечает за соответствие стилистики редакционным стандартам.
Заказать материал о вас в формате PR-статьи вы можете здесь.
