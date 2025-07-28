Bitomat для анонимного обмена крипты на наличные: не требуется верификация, комиссия 1,2%+ и 10 минут на весь процесс

Спрос на криптовалюту в Украине продолжает стремительно расти. И всё больше людей ищут способы покупать или продавать криптоактивы за наличные — без регистрации, банковских ограничений или риска блокировки счетов. Один из удобных и быстрых способов — Битомат.

В партнерском материале с Bitomat рассказываем, как они работают и почему стоит попробовать.

Как работает Bitomat — анонимный криптообменник за наличные в Украине

Битомат — это банкомат для обмена криптовалюты, который позволяет мгновенно обменивать криптовалюту на наличные и наоборот. В отличие от большинства онлайн-обменников, где обязательна верификация (KYC), Битоматы позволяют оставаться полностью анонимным. Здесь не нужно проходить идентификацию и регистрироваться. Никаких паспортов, селфи, сканов документов — всё максимально просто и конфиденциально.

Пользователь может:

продать или купить криптовалюту за наличные;

обменять BTC, ETH, USDT или другие криптовалюты на наличные;

провести операцию за несколько минут.

И хотя в случае с Битоматом вы не вводите персональные данные и не привязываете банковские карты, стоит помнить — на каждую транзакцию действует дневной лимит.

Больше деталей об анонимности криптобанкоматов можно найти на сайте Битомата.

Купить крипту через Bitomat можно в Украине и Европе

Битоматы уже доступны во всех крупных городах Украины — в том числе в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре. Также их активно устанавливают в странах Европы — Польше, Испании, Чехии, Болгарии и других.

Наличие Битоматов по обе стороны границы — важное преимущество для:

беженцев или тех, кто уехал работать за границу;

предпринимателей, работающих с криптой в международном контексте;

туристов, которые хотят быстро обменять активы.

Кстати, сейчас можно получить от 200 до 1000 гривен от Bitomat. Чтобы принять участие в акции, переходите по ссылке — и получите возможность выиграть код с денежным призом. В компании говорят, что это не конкурс с раздачей денег, а возможность протестировать работу Bitomat и убедиться, что с ними действительно легко и удобно.

Как работает Bitomat и безопасно ли это?

Чтобы воспользоваться Битоматом, вам понадобится криптокошелёк. После сканирования нужной монеты в вашем кошельке вы можете купить или продать криптовалюту.

Комиссия меняется и часто достигает 1,2%+ в зависимости от валюты и направления (поэтому при покупке/продаже крипты здесь вы получите больше). Процесс занимает до 10 минут, а интерфейс интуитивно понятен — даже новичок разберётся без проблем.

Битоматы работают официально, обычно они установлены в бизнес-центрах, ТРЦ, кофейнях и других публичных местах. Все транзакции защищены, а криптокошельки соответствуют современным стандартам безопасности. Однако стоит быть осторожным:

Всегда проверяйте адрес Bitomat на официальной карте .

Избегайте подозрительных копий или сторонних «обменников» с сомнительной репутацией.

Кто создал Bitomat

Bitomat — первый в Украине проект, использующий такой формат обмена крипты. Его создали и разработали лично основатели Битомат.

Это полностью авторский проект, разработанный командой в Польше: от идеи и инженерии до софта и производства. Вся разработка ведётся в рамках одной экосистемы, что позволяет контролировать качество и постоянно совершенствовать продукт.

Также компания ежегодно участвует в десятках международных конференций и ивентов, чтобы обмениваться опытом, презентовать свои разработки и следить за мировыми инновациями. Каждый год представители Bitomat посещают мероприятия в Польше, Украине, Италии, Чехии и других странах. Так что у вас есть возможность лично посетить криптоконференцию в любой точке мира и встретиться с представителями Битомат.

Почему Bitomat актуален для Украины именно сейчас

С 2022 года Украина стала одним из мировых лидеров по объёмам P2P-операций в крипте. На фоне ограничений наличного оборота, валютного контроля и финансовой нестабильности, криптовалюта становится надёжным инструментом сохранения и передачи стоимости.

Битомат — самый простой и безопасный способ обмена криптовалюты на наличные без потери приватности. Они уже доступны по всей Украине и во многих городах Европы. Если ищете способ быстро и анонимно работать с криптой — самое время попробовать.

Краткое руководство по использованию Битомата

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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