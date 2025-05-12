Blackview представляет защищенный флагман BL7000. Он работает на базе трех ведущих AI-моделей

Бренд Blackview запускает BL7000 — защищённый флагманский смартфон 5G с поддержкой искусственного интеллекта. В компании подчёркивают, что этот гаджет создан для любителей приключений, людей, работающих в сложных условиях, и техногиков.

Для партнёрского материала с Blackview делаем небольшой обзор новинки.

BL7000 сочетает передовые AI-технологии, флагманскую производительность и прочность. От голосового управления без рук до профессиональной обработки контента, от сверхбыстрого 5G до мощной автономности — BL7000 устанавливает новые стандарты для защищённого смартфона.

Эра Doke AI 2.0 началась



В центре BL7000 — революционный Doke AI, который работает на базе трёх передовых моделей: DeepSeek-R1 (глубокое мышление), GPT-4o mini и Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental.

Смартфон поддерживает голосовую идентификацию и «одно-командное» управление для быстрой интеграции между приложениями. Пользователи BL7000 оценят переход от утилитарных функций Blackview AI 1.0 к более интеллектуальным возможностям AI 2.0.

BL7000 оснащён четырьмя профессиональными AI-приложениями собственной разработки, которые оценят создатели контента:

Hi Doki — голосовой Q&A-ассистент с глубоким контекстным мышлением;

ImageX — профессиональное редактирование фото с помощью AI-алгоритмов;

Vidgen — AI-видеоредактор кинематографического уровня;

Soundle — интеллектуальный генератор музыки.

Производительность для любых условий



Созданный на базе 6-нм чипа 5G MediaTek Dimensity 6300 с встроенными AI-функциями, BL7000 обеспечивает высокую производительность. Пользователи ощутят это при многозадачности, во время игр и AI-нагрузок. А благодаря Hyper Engine, до 24 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища (расширяется до 2 ТБ) смартфон гарантирует быструю загрузку приложений и стабильную обработку данных.

Яркий экран и плавность



BL7000 оснащён 6,78-дюймовым 2.4K FHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Яркость до 750 нит, режимы защиты зрения и обновлённый режим Glove Mode 2.0 для использования в перчатках — всё это делает управление экраном удобным в любых условиях.

Стекло Corning Gorilla Glass 5 добавляет дополнительную защиту. Аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с интеллектуальным управлением ресурсами и быстрая зарядка 33 Вт обеспечивают длительную работу без постоянной подзарядки.

Профессиональная AI-фотосъёмка



Камеры BL7000 включают:

основную камеру Samsung JN1 на 50 МП;

камеру ночного видения на 20 МП;

фронтальную камеру на 32 МП.

Снимайте впечатляющие фото и чёткое видео в 2K как днём, так и ночью: встроенные AI-инструменты придают каждому кадру кинематографичность.

Прочность вне стандартов



BL7000 создан для экстремальных условий, соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H и выдерживает падения с высоты 2 метра. Корпус из авиационного алюминия, двойное литьё, водонепроницаемые мембраны и защитные углы обеспечивают на 150% большую ударопрочность по сравнению с аналогами.

Цена и доступность



Blackview BL7000 поступает в глобальную продажу с 12 мая. Стартовая цена — всего $179.99 (вместо $299.99) в течение одной недели на AliExpress.

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